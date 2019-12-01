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Hentbol takımının kazası Ordu’yu yasa boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 16:37 | Son Güncelleme

Yozgat’ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımını taşıyan minibüsün kaza geçirmesi ve 2 sporcu genç kızın hayatını kaybetmesi, Ordu’yu yasa boğdu.Hentbol 2.

Hentbol takımının kazası Ordu’yu yasa boğdu

Yozgat’ta Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımını taşıyan minibüsün kaza geçirmesi ve 2 sporcu genç kızın hayatını kaybetmesi, Ordu’yu yasa boğdu.
Hentbol 2. Lig’de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüsün Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre hentbol takımı oyuncusu 2 genç kız hayatını kaybederken, 1 kişi dereye uçarak kayboldu. Kazada 14 kişi de yaralandı.
Ölenlerden birinin Ordu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Göksu Akyel, diğerinin de Sinem Aks olduğu belirlendi. Yaralananların isimlerine ise henüz ulaşılamadı.

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