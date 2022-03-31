Hentbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları sona erdi.

Çeyrek finalin ilk ayağında oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor: 34-26

Beykoz Belediyespor-Antalyaspor: 38-25

Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor: 34-29

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Ormanspor: 26-30



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