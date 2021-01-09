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Hentbolda maçın ardından

09.01.2021 21:54 | Son Güncelleme:
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Kastamonu Belediyespor Antrenörü Thomsen: "4 sayıyla öndeyken maç berabere geldi. Bu da onların savunmasının iyi olduğunu gösteriyor" - MKS Perla Antrenörü Rasmussen: "Bir puan aldığımız için mutluyum"

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Polonya'nın MKS Perla takımıyla 20-20 berabere kalan Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Helle Thomsen, karşılaşma beraberlikle sonuçlandığı için üzgün olduğunu söyledi.

Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Thomsen, karşılaşmanın son dakikalarında 4 golle önde olduklarını hatırlattı.

Daha sonra farkın kapandığını aktaran Thomsen, "4 sayıyla öndeyken maç berabere geldi. Bu da onların savunmasının iyi olduğunu gösteriyor. Oyuncular için zordu çünkü hakemler nedeniyle maç çok durdu. Bizim yeni oyuncularımız var sadece bu oyuncularla iki antrenman yapabildik. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olabiliriz." diye konuştu.

MKS Perla Antrenörü Kim Rasmussen ise iki takımında iyi oynadığını söyledi.

Kastamonu Belediyespor'un kendilerini çok zorladığını anlatan Rasmussen, "Bunu söylemekten üzgünüm oyun çok fazla durdu. İki takım da iyi iş yaptı. Bir puan aldığımız için mutluyum. Kızlarım için mutluyum, ne konuştuysak onu yaptılar. Kastamonu Belediyespor'un savunması bizi çok zorladı." diye konuştu.

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