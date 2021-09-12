KASTAMONU (AA) - Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Kastamonu Belediyespor, Danimarka'nın Odense Handbold takımına 25-31 mağlup oldu.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 11-15 Odense Handbold'un üstünlüğüyle sona erdi.

Çekişmenin son dakikaya kadar sürdüğü karşılaşmada Kastamonu Belediyespor, Odense Handbold'a 25-31 yenildi.



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