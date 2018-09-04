Henüz 10 yaşında! İntihar etti

Olay, dün Mardin Derik ilçesine 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen köyünde meydana geldi. Evinin yakınında hayvan otlatmaya giden Adil T., iddiaya göre burada tabancayı başına dayadıktan sonra, tetiği çekti. Silah sesini duyan baba Salih T., koşarak olay yerine gittiğinde oğlu Adil'i kanlar içinde buldu.
SİLAHI NEREDEN BULDU?
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Adil T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Adil T.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Adil T.'nin cenazesi, bugün sabaha karşı Dikmen köyü mezarlığında toprağa verildi.
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