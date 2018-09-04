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Henüz 10 yaşında! İntihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 10:46 | Son Güncelleme

Mardin Derik'te akıllara zarar bir olay yaşandı! Henüz 10 yaşında olan Adil T., tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı. Silah sesini duyup içeri giren baba manzara karşısında dehşete düştü. Adil T.'nin tabancayı nereden bulduğu ve intihar nedeni araştılıyor.

Olay, dün Mardin Derik ilçesine 32 kilometre uzaklıktaki Dikmen köyünde meydana geldi. Evinin yakınında hayvan otlatmaya giden Adil T., iddiaya göre burada tabancayı başına dayadıktan sonra, tetiği çekti. Silah sesini duyan baba Salih T., koşarak olay yerine gittiğinde oğlu Adil'i kanlar içinde buldu.

SİLAHI NEREDEN BULDU?

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Adil T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Adil T.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından önce Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Adil T.'nin cenazesi, bugün sabaha karşı Dikmen köyü mezarlığında toprağa verildi.

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çocuk intiharı mardin adil T. intihar Derik

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
şimdiki ğençler çok cahil,eskiden 9 yaşında insan adam oluyordu şimdi 35 yaşında adam oluyolar,bu çocuk ölümün ne olduğunu bilmiyordu belki
Bu sorumsuzluğun hesabını kim verecek bireysel silahlanma yüzünden her evde silah bulunuyor yazık
Allah esirgesin noluyoruz ya. 10 yaşında ki çoçuk ya. Allahalla
oralarda tabanca hatta keleşi olmayan varmı
ALLAH RAHMET EYLESİN 10 YAŞINDAKİ BİR COCUK SİLAHI NEREDEN BULDUKİ YAZIK OLMUŞ HAYATAN KOPMUŞ GENÇ YAŞTA
İŞTE AKP İŞTE TÜRKİYE
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