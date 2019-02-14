Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!

1 milyondan fazla abonesi bulunan Makenna Youtube'tan her ay milyonalrca dolarlık kazanç sağlıyor. Üstelik bu işi kazanca dönüştüren tek kişi de değil. İşte, YouTube sayesinde hem ünlenip hem de her ay yüklü miktarda kazanç elde eden ünlü fenomenler...

Kazandıkları paralar dudak uçuklatıyor

13 yaşındaki YouTube fenomeni Makenna Kelly, kendisine ait YouTube kanalı "Life with MaK" ile gündemde. Business Insider'da yer alan habere göre, genç YouTuber, günde 1000 dolar kazanıyor.

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, gençlerin para kazanma aracı olurken bu durum milyonlarca doların kazanıldığı yeni bir mesleğin doğmasına da neden oluyor.

'YouTuber' olarak anılan bu kişiler platformun özel içerik üreticilerine verdiği reklam payı ile hatırı sayılır gelirler elde ediyor.

13 yaşındaki YouTube fenomeni Makenna Kelly de bunlardan biri. Business Insider'da yer alan habere göre, genç YouTuber, günde 1000 dolar (Yaklaşık 5 bin 250 TL) kazanıyor.

1.3 milyon abonesi bulunan Makenna Kelly, gelirinin çoğunu YouTube ile olan anlaşması ve sponsorluk gelirinden elde ediyor.

Peki YouTube'un en çok kazanan kullanıcılarını tanıyor musunuz? İşte çektikleri videolar ile her yıl milyonlarca dolarlık gelirlerin sahibi olan o isimler... (Lilly Singh: 10.5 milyon dolar)

Smosh: 11 milyon dolar

Ryan ToysReview: 11 milyon dolar

Jake Paul: 11.5 milyon dolar

Logan Paul: 12.5 milyon dolar

Markiplier: 12.5 milyon dolar

Dude Perfect: 14 milyon dolar

Evan Fong (VanossGaming): 15.5 milyon dolar

19 milyon takipçiye sahip olan YouTuber DanTDM (Dan Middleton) bu yıl 16.5 milyon dolar kazandı.

27 yaşındaki Dan Middleton ya da bilinen adı ile DanTDM, dünyanın en zengin YouTuber’ı olarak ilan edildi.

6 yıldır YouTube'a içerik üreten kullanıcının yaklaşık 3 binin üzerinde videosu bulunuyor.

YouTuber şu ana kadar yüklediği videolardan toplamda 11.5 milyarın üzerinde görüntülenme elde etti.

Lilly Singh: 10.5 milyon dolar