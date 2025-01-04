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  4. Henüz 3,5 yaşındaydı... Efe Mahmut Kalfa'nın katili annesi çıktı! Kan donduran itiraf: "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum"

Henüz 3,5 yaşındaydı... Efe Mahmut Kalfa'nın katili annesi çıktı! Kan donduran itiraf: "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum"

04.01.2025 14:45
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3,5 yaşındaki küçük Efe Mahmut Kalfa'nın katili annesi çıktı. Zonguldak'ta yaşayan 23 yaşındaki Cansever Kalfa boğazına ip dolanmış halde salonun ortasında bulduğunu iddia ettiği oğlunu, öldürdüğünü itiraf etti. Eşi M.K.'nin başkası ile ilişki yaşadığını iddia edip, bu durumu kabullenemediğini söyleyen Kalfa "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi.

Henüz 3,5 yaşındaydı... Efe Mahmut Kalfa'nın katili annesi çıktı! Kan donduran itiraf: "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum"

Tüm Türkiye'yi kahreden korkunç olay Zonguldak'ta meydana geldi. Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 3 katlı bir evin en alt katında yaşayan Kalfa çiftinin oğlu 3,5 yaşındaki Efe Mahmut Kalfa, hayatını kaybetti.

ANNE KALFA: "BOĞAZINA İP DOLANMIŞ HALDE SALONDA BULDUM"

Çöp atmak için dışarı çıkıp, eve dönen anne Cansever Kalfa, oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda hareketsiz bulduğunu söyleyerek, komşularından yardım istedi. Çığlıkları duyup, gelen üst komşu çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla keserken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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POLİS KÜÇÜK EFE'NİN ÖLÜMÜNÜ ŞÜPHELİ BULDU

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalfa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Cansever Kalfa ile eşi M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

CANİ ANNEDEN İTİRAF GELDİ

Cansever Kalfa, Cinayet Büro Müdürlüğü’nde verdiği ifadede, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

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"ÖYLE BİR AN AKLIMA GELDİ, İPLE BOĞDUM"

Eşi M.K.'nin başkası ile ilişki yaşadığını iddia edip, bu durumu kabullenemediğini söyleyen Kalfa, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cansever Kalfa, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Şüpheli annenin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Öte yandan otopsisi tamamlanan Efe Mahmut Kalfa'nın cenazesi, babasının ailesine teslim edildi.

Cenazenin bugün ikindi vakti Bartın'ın Akmanlar köyünde kılınacak namazla toprağa verileceği öğrenildi.

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(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak katil anne
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