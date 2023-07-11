Henüz 4 yaşındaydı, oyun oynarken kanlar içinde yere yığıldı! Aysima'yı hayattan koparan bahçe kapısı: Ev sahibi gözaltına alındı

Küçük Aysima oyun oynadığı sırada yaşadığı dehşet sonrası hayata gözlerini yumdu. Aysima'yı hayattan koparan demir kapının komşuları G. Y.'nin bir süredir monte ettirmediği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OYUN OYNARKEN KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Alparslan Mahallesi 5507 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; annesiyle birlikte dedesi Selami Özer’in yanında kalan 4 yaşındaki Aysima Ecrin Özer, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynamak için sokağa çıktı. 4-5 kişilik çocuk grubu oyun oynarken; mahalle sakinlerinden G.Y.’nin evinin girişinde bulunan ve bir süredir monte edilmek için duvara dayalı olarak bekletilen demir bahçe kapısı Aysima Ecrin Özer’in üzerine devrildi. Başına aldığı darbe nedeniyle kanlar içerisinde yerde kalan küçük kıza ilk müdahaleyi, çevre sakinleri yaptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aysima Ecrin Özer’i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ağır yaralanan Aysima Ecrin Özer, yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aysima Ecrin Özer’in cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Aysima Ecrin Özer’in hayatını kaybettiği olayın ardından, inceleme başlatan güvenlik güçleri demir kapıyı bir süredir monte ettirmediği iddia edilen komşu ev sahibi G.Y.’yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Küçük kızın cenazesinin şehir dışında olan akrabalarının kente geri dönmesinin ardından bugün toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

