HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Henüz 5 yaşındaydı... Cinsel istismarda bulunup, boğarak öldürmüşler! Şanlıurfa'daki hastane raporu ortaya çıktı

Henüz 5 yaşındaydı... Cinsel istismarda bulunup, boğarak öldürmüşler! Şanlıurfa'daki hastane raporu ortaya çıktı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.01.2025 11:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'yi kahreden haber bu kez Şanlıurfa'dan geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra boğularak öldürüldüğünü iddia etti. Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi'ndeki raporu da yayımlayan Çözmez, her şeyin kayıt altında olduğunu belirterek "Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün" ifadelerine yer verdi.

Henüz 5 yaşındaydı... Cinsel istismarda bulunup, boğarak öldürmüşler! Şanlıurfa'daki hastane raporu ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 15 Ocak'ta meydana gelen olay herkesi kahretti. Harran ikçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismara uğrayarak boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ, RAPORU PAYLAŞTI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 15 Ocak'ta katledilen 5 yaşındaki kız çocuğunun durumu hakkında Harran Devlet Hastanesi'nden alınan raporu paylaştı.

Ekran Alıntısı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Turhan Çömez, X platformunda yaptığı açıklamada, çocuğun hastaneye getirildiğinde korkunç bir tecavüzün ardından boğularak öldüğünü, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbinin çalıştırılamadığını belirtti.

"CANİLER TESPİT EDİLEBİLİR"

Çömez, detaylı raporun her şeyi kayda aldığını ve adli tıp sürecinde yapılacak hataların engellenmesiyle canilerin tespit edilebileceğini vurguladı.

hfghfd

Çömez, "Çok acil ilginizi bekliyorum" diyerek İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği'ne çağrı yaptı.

Çömez, paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi;

"Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün."

fdsgsg

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Harran devlet hastanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü şampuan markasında bakteri tehlikesi! Raflardan toplatılıyor

Ünlü şampuan markasında bakteri tehlikesi! Raflardan toplatılıyor

Ataşehir'deki otelde yangın: 3 ölü!

Ataşehir'deki otelde yangın: 3 ölü!

Konut kredisi indirimi gelmeden, fırsatçılığı başladı!

Konut kredisi indirimi gelmeden, fırsatçılığı başladı!

Bakanlık markayı ifşa etti: Kolajen hapında kolajen yokmuş!

Bakanlık markayı ifşa etti: Kolajen hapında kolajen yokmuş!

Gıda zehirlenmesiyle karıştırılıyor, ölüme kadar gidiyor! 48 saat içinde doktora gidin!

Gıda zehirlenmesiyle karıştırılıyor, ölüme kadar gidiyor! 48 saat içinde doktora gidin!

Eskişehir'de ‘intihar’ gibi kaza! Ters yöne girdi, kafa kafaya çarpıştı...

Eskişehir'de ‘intihar’ gibi kaza! Ters yöne girdi, kafa kafaya çarpıştı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.