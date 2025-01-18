Henüz 5 yaşındaydı... Cinsel istismarda bulunup, boğarak öldürmüşler! Şanlıurfa'daki hastane raporu ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 15 Ocak'ta meydana gelen olay herkesi kahretti. Harran ikçesinde 5 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel istismara uğrayarak boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ, RAPORU PAYLAŞTI

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 15 Ocak'ta katledilen 5 yaşındaki kız çocuğunun durumu hakkında Harran Devlet Hastanesi'nden alınan raporu paylaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Turhan Çömez, X platformunda yaptığı açıklamada, çocuğun hastaneye getirildiğinde korkunç bir tecavüzün ardından boğularak öldüğünü, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kalbinin çalıştırılamadığını belirtti.

"CANİLER TESPİT EDİLEBİLİR"

Çömez, detaylı raporun her şeyi kayda aldığını ve adli tıp sürecinde yapılacak hataların engellenmesiyle canilerin tespit edilebileceğini vurguladı.

Çömez, "Çok acil ilginizi bekliyorum" diyerek İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği'ne çağrı yaptı.

Çömez, paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi;

"Henüz 5 yaşında bir kız çocuğu. Harran Devlet Hastanesi’ne getiriliyor. Korkunç bir tecavüzün ardından boğularak katledilmiş. Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün."