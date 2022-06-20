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  4. Henüz 8 yaşındaydı! Meyve tabağından kiraz alıp yedi, hayatını kaybetti

Henüz 8 yaşındaydı! Meyve tabağından kiraz alıp yedi, hayatını kaybetti

20.06.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli’de 8 yaşındaki Muhammed Taha Şahin, arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadıktan sonra masadaki meyve tabağından kiraz alıp yedi. Muhammed Taha Şahin, bir süre sonra fenalaştı. Soluk borusuna kiraz kaçan Muhammed kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Henüz 8 yaşındaydı! Meyve tabağından kiraz alıp yedi, hayatını kaybetti

Sultanbeyli’de boğazına kiraz kaçan 8 yaşındaki Muhammed öldü. Olay, 17 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Taha Şahin kız kardeşinin doğum gününü kutlamak için ailesi ile evlerinin bahçesinde oturuyordu. Şahin arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadıktan sonra masadaki meyve tabağından kirazı alıp yedi.

BABASINDAN YARDIM İSTEDİ

Bir süre sonra fenalaşan Şahin koşarak babasından yardım istedi. Şahin'in nefes alamadığını gören baba, otomobiliyle hastaneye götürdü. 8 yaşındaki Muhammed Taha Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Muhammed Taha Şahin dün öğle vakti Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Osmangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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"MEYVE TABAĞINDA BÜYÜK BİR KİRAZI ALIYOR VE DAHA SONRA AĞZINA ATIYOR"

Sekiz yaşındaki Muhammed Taha Şahin’in akrabası Ayhan Aktaş "Muhammed Taha Hiperaktif çocuktu derslerinde çok başarılıydı. Öğretmenini ve arkadaşlarını çok seviyordu. Karnesinde takdir almıştı. Diğer küçük kardeşinde o gün doğum günüydü. O gün kardeşine doğum günü sürprizi yapacaktık. Onun hazırlıkların içerisindeydik. Kendisi dışarı da arkadaşlarıyla oynuyordu. Biz de içeri de annesi ve babası ile doğum günü hazırlıkları yapıyorduk. Meyve tabağında büyük bir kirazı alıyor ve daha sonra ağzına atıyor. Bu kiraz boğazına kaçıyor. Koşarak boğazıma bir şey takıldı diyerek babasının yanına gidiyor. Babası kucağına alarak arabayla en yakın hastaneye götürüyor. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybediyor. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin" dedi. (DHA)

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Sultanbeyli
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