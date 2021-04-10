HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Henüz öldüğünü bilmiyorlar! Köy halkı Prens Philip'e 61 yıldır 'tapıyor!'

Henüz öldüğünü bilmiyorlar! Köy halkı Prens Philip'e 61 yıldır 'tapıyor!'

10.04.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, dün 99 yaşında yaşamını yitirdi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada da hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan Prens Philip'in bugüne kadar yaptıkları ve ziyaretleri de tekrar gözden geçiriliyor. Bunlardan en ilginci de Vanuatu'daki bir köy. 300 bin nüfusa sahip bir köyde, Prens Philip'e 1960 yılından beri tapınılıyor. Köy sakinleri hala 'tanrılarının' geri dönüp onları kurtarmasını bekliyor.

Henüz öldüğünü bilmiyorlar! Köy halkı Prens Philip'e 61 yıldır 'tapıyor!'

Okyanus'ta bir ülke olan Vanuatu'daki bir yerel halk, dün hayatını kaybeden Prens Philip' e 1960 yılından beri adeta 'tapıyor.'

Vanuatu'nun ücra bir yerleşim yeri olan Younanen'deki köylüler, Edinburgh Dükünün bir dağ tanrısının oğlu olduğuna inanıyor ve her gün muz ve ekinlerini kutsaması için dua ediyorlar.

Köylüler, 1960'larda kendisi ve eşi Kraliçe'nin resimlerini gördükten sonra Philip'e tapınmaya başladılar. Henüz Philip'in öldüğünden haberi olmayan köylülere Vanuatu Kültür Merkezi yetkilisi haber verecek. Jean-Pascal Wahe adındaki görevli ''Onlara haber vermek için dört saatlik bir yolculuğa çıkacağız. Olanları duyduklarında çok üzülecekler. Ritüeller, feryatlar olacak ve onun için dans edecekler. Prens hepimiz için çok önemli bir adamdı ve bu büyük bir kayıp'' dedi.

Screenshot_15

ELLERİNDE PRENS PHILIP'İN FOTOĞRAFLARIYLA DOLAŞIYORLAR

Köyde gururla Philip'in birkaç fotoğrafı sergileniyor, bunlardan biri de yerlilerin kendisi için özel olarak yaptığı ve Londra'ya gönderdiği, elinde bir sopa tuttuğunu gösteren 1980'de çekilmiş bir fotoğraf. Younanen, 1974'te, Philip ve Kraliçe, kısmen Birleşik Krallık'a ait olan ve Yeni Hebridler olarak bilinen bir eyalet gezisi için Vanuatu'ya seyahat ettiklerinde, 'tanrıları' tarafından ziyaret edildi. Çifti, evlenmek için zengin ve güçlü bir kadın bulmak adına denizleri dolaşan dağ tanrısının soluk tenli bir oğlunun Vanuatu efsanesine bağladılar. Öyle ki, bir gün gelirse insanlar fakir olmayacak, hastalık olmayacak, borç olmayacak ve bahçeleri verimli olacak.'

Screenshot_12

Imanourane Kabilesi'nden şefi Jack Malia, bir röportajda şunları söyledi: 'Prens Philip bizim için önemli çünkü atalarımızın bir kısmının İngiltere'de olduğunu biliyoruz. Burayı ziyaret ettiğinde köylülere bilgece öğütler verdiğini, onlara yabancılardan asla para kabul etmemelerini ve sadece yiyecek almalarını söylediğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Korkunç! 19 kişiye idam cezasıKorkunç! 19 kişiye idam cezası
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 8 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

AK Parti'li Kurtulmuş'tan yeni tedbirlerle ilgili önemli açıklama: Pazartesi günü paylaşılacak

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Canlı yayın karıştı! Eltisinin cinsel organını da çekmiş

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Günler kala flaş açıklama: Ramazan'da ek tedbirler gelebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.