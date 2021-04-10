Henüz öldüğünü bilmiyorlar! Köy halkı Prens Philip'e 61 yıldır 'tapıyor!'

Okyanus'ta bir ülke olan Vanuatu'daki bir yerel halk, dün hayatını kaybeden Prens Philip' e 1960 yılından beri adeta 'tapıyor.'

Vanuatu'nun ücra bir yerleşim yeri olan Younanen'deki köylüler, Edinburgh Dükünün bir dağ tanrısının oğlu olduğuna inanıyor ve her gün muz ve ekinlerini kutsaması için dua ediyorlar.

Köylüler, 1960'larda kendisi ve eşi Kraliçe'nin resimlerini gördükten sonra Philip'e tapınmaya başladılar. Henüz Philip'in öldüğünden haberi olmayan köylülere Vanuatu Kültür Merkezi yetkilisi haber verecek. Jean-Pascal Wahe adındaki görevli ''Onlara haber vermek için dört saatlik bir yolculuğa çıkacağız. Olanları duyduklarında çok üzülecekler. Ritüeller, feryatlar olacak ve onun için dans edecekler. Prens hepimiz için çok önemli bir adamdı ve bu büyük bir kayıp'' dedi.

ELLERİNDE PRENS PHILIP'İN FOTOĞRAFLARIYLA DOLAŞIYORLAR

Köyde gururla Philip'in birkaç fotoğrafı sergileniyor, bunlardan biri de yerlilerin kendisi için özel olarak yaptığı ve Londra'ya gönderdiği, elinde bir sopa tuttuğunu gösteren 1980'de çekilmiş bir fotoğraf. Younanen, 1974'te, Philip ve Kraliçe, kısmen Birleşik Krallık'a ait olan ve Yeni Hebridler olarak bilinen bir eyalet gezisi için Vanuatu'ya seyahat ettiklerinde, 'tanrıları' tarafından ziyaret edildi. Çifti, evlenmek için zengin ve güçlü bir kadın bulmak adına denizleri dolaşan dağ tanrısının soluk tenli bir oğlunun Vanuatu efsanesine bağladılar. Öyle ki, bir gün gelirse insanlar fakir olmayacak, hastalık olmayacak, borç olmayacak ve bahçeleri verimli olacak.'