Hep aynı hediyeleri almaktan sıkılanlar için ilgi çekici anlamlı hediyeler

Hediye alırken hediyeyi alacağınız kişiyi tanımanız ve ona uygun bir hediye seçmeniz önemli çünkü kişileri tanıyarak aldığınız hediyeler hem onları daha mutlu eder hem işlevsel olur. Ancak bazen hediye alacağınız kişiyi ne kadar iyi tanısanız da sıradanlıktan uzak bir armağan bulmakta zorlanabilirsiniz. Eğer siz de doğru hediyeyi bir türlü seçemiyorsanız dert etmenize gerek yok! Sevdiklerinizi mutluluktan havalara uçuracak önerilerle karşınızdayız. Haydi, başlayalım!

1. Cool bir hediye almak isteyenler için: Perlotus Doğal Granit Mermer 9 Adet Eskitme Viski Soğutma Taşı Metal

Hediye aldığınız kişinin hayatında aldığı en cool hediyeyi ona vermek ister misiniz? Eğer hediye alacağınız kişi farklı ve özel ürünleri seviyorsa doğru hediyeyi bulmuş olabiliriz: Perlotus Doğal Granit Mermer 9 Adet Eskitme Viski Soğutma Taşı Metal. Perlotus marka viski taşı, viskiyi buz gibi tüketmek isteyenlere özel olarak tasarlanan şık bir aksesuar. Ürünü armağan edeceğiniz kişi dilerse soğuk tüketmek istediğiniz her içecekte bu taşları kullanabilir çünkü viski taşları içeceğin ısısını yaklaşık dört dereceye kadar soğutabilir ve sabit tutabilir. Son derece cool ve şık bir hediye olan viski taşları ile sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.

2. İçeceğini yanında taşımayı sevenlere: Nespresso Nomad Travel Mug

İçeceklerini yanından ayırmayan, her yerde elinde termosu olan o insanları bilirsiniz. İşte Nespresso Nomad Travel Mug da tam olarak o kişilerin çok seveceği bir hediye olabilir. Eşsiz rengi ve zarif tasarımıyla gören herkesin beğenisini kazanan termosun tek iyi yanı tasarımı değil. 400 ml boyutuna sahip termosu çantada taşımak da çok kolay. Sıcak ve soğuk içeceklerin ısısını uzun süre muhafaza eden ürün, bas-aç sistemi sayesinde rahat kullanılır. Paslanmaz çelik gövdesiyle uzun yıllar sorunsuz kullanılan termos mug, bulaşık makinesinde yıkanarak kolayca temizlenir.

3. Kokusuyla büyülemeyi sevenlere: Avon Perceive Kadın Parfüm Seti

Kokular insanlara anılarını, sevdiklerini hatırlatır çünkü insanların koku hafızaları çok güçlü. Siz de sevdiklerinize parfüm alarak onlar için unutulmaz olabilirsiniz. Avon Perceive Kadın Parfüm Seti, sevdiklerinize alabileceğiniz bir ürün. Oryantal kokuları sevenler için harika bir hediye olan parfümün kokusu çok hafif, güzel ve kalıcı. Ayrıca bu setin içerisinde parfümün yanında vücut losyonu, vücut spreyi ve roll-on da bulunuyor. Böylece eşsiz koku gün boyu etkisini kaybetmiyor. Siz de sevdiklerinize unutulmaz bir hediye vermek istiyorsanız parfüm setine mutlaka göz atın!

4. Kahvesiz yapamayanlar için: Grossberg Coffee Moka Pot

Kahve gurmeleri bilir, her kahvenin lezzeti farklı olduğu gibi her demleme çeşidinin de kahveye kattığı tat ayrı olur. Kahvenin yoğun aromasını en güzel şekilde ortaya çıkaran ürünlerden biri ise moka potlar. Eğer kahveyi çok seven bir yakınınıza ne alacağınızı düşünüyorsanız artık düşünmenize gerek yok! Grossberg Coffee Moka Pot ile ona harika bir sürpriz yapabilirsiniz. Alüminyum malzeme kullanılarak üretilen moka pot, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanılır. Üç farklı renk seçeneği arasından sevdiğiniz kişinin zevkine hitap eden ürünü kolayca bulabilirsiniz. Moka potla hazırladığı lezzetli kahveyi her içişinde sizi hatırlatacak hediyeyi kaçırmayın.

5. Nostaljik bir hediye arayanlar için: VQSLY Pikap Bluetooth Plak Çalar Hoparlörlü

Nostaljik hediyeler çoğu zaman çok romantik olabilir. Sevgilinize, çok yakın arkadaşınıza ya da ebeveynlerinize nostaljik bir hediye alarak onları çok mutlu edebilirsiniz. VQSLY Pikap Bluetooth Plak Çalar Hoparlörlü de nostaljik hediyelerden bir tanesi. Özellikle plak dinlemeyi çok seven yakınlarınızı bu hediye ile çok mutlu edebilirsiniz. Taşınabilir retro tasarımlı çantası ile oldukça kullanışlı ve güzel görünümlü olan hediye, dekor olarak da evlere çok yakışır. Üstelik Bluetooth özelliği sayesinde ürünü akıllı cihaz ve bilgisayarlarla eşleştirerek tüm sevilen şarkıları pikap ile dinlemek de mümkün. Harika, değil mi?

6. Pembe kuvarsın şifasını hediye edin: Osmanlı Doğal Taş Pembe Kuvars Kolye

Kolye her zaman için oldukça zarif bir hediye tercihi. Ancak kolyenin sıradan bir fikir olduğunu düşünüyorsanız doğal taşlarla tasarlanan modellere göz atabilirsiniz. Osmanlı Doğal Taş Pembe Kuvars Kolye, kibar tasarımı ve kuvars taşın tüm enerjisi ile sevdiklerinize çok iyi gelecek bir hediye seçeneği. Pembe kuvars sadece duygu ve düşünceleri dengelemekle kalmaz göz, sindirim sistemi ve tiroit gibi rahatsızlıkları şifalandırmaya yardım eder. Üstelik elektronik cihazlar nedeniyle maruz kalınan radyasyonu da toplar. Bu denli anlamlı bir hediye ile sevdiklerinizi mutlu etmek isterseniz kolyeye mutlaka bir şans verin!

7. "Özel günlerde beni hatırlasın." diyenlere: Altınyıldız Classics Kol Düğmesi

Kol düğmesi, etkileyici hediye seçeneklerinden biri. Özellikle takım elbise giymeyi seven ve sık sık özel davetlere katılan erkekler için oldukça anlamlı bir hediye olabilir. Eğer hangi kol düğmesini alacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız Altınyıldız Classics Kol Düğmesi'ni tercih edebilirsiniz. Şık duruşuyla herkesin beğenisini kazanan model, %100 metal materyali sayesinde uzun yıllar sevdiklerinize eşlik eder. Gri ve siyahın muhteşem uyumuyla göz dolduran kol düğmeleri, zamansız tasarımıyla hemen her kombine kolayca uyum sağlar. Siz de özel günlerde sevdiklerinizin sizden bir parça taşımasını istiyorsanız ürüne göz atmadan alacağınız hediyeye karar vermeyin.