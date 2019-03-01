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"Hep beraber kardeşçe, zenginleşerek büyüyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 19:25 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Hep beraber kardeşçe, zenginleşerek, büyüyeceğiz. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni, hep beraber bir büyük Türkiye olacağız" - "Başkalarının talimatıyla paraları dağa gönderiyorlardı. Milletin hizmetine girdi mi, böyle güzel eserler yapılıyor. Parklar, bahçeler, içme suları, kanalizasyonlar, su depoları, yollar, asfaltlar ve halkımızın istifade edeceği birçok hizmetler..."

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hep beraber kardeşçe, zenginleşerek, büyüyeceğiz. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni, hep beraber bir büyük Türkiye olacağız." dedi.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, görevlendirme yapılan merkez Yenişehir Belediyesi tarafından inşa edilen Hamdiye Yatılı Kız Hafızlık Kursu, Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, Aliya İzzetbegoviç Gençlik Merkezi, Nureddin Mahmud Zengi Parkının açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Üçkuyu Mahallesi'ndeki Hamidiye Külliyesi önünde gerçekleştirilen törende konuşan Soylu, bu yatırımlar ve inşası süren Ayşe Hafsa Sultan Yetim Evlerinin tamamlanmasıyla ilçeye 100 milyonun üzerinde devasa projenin kazandırılmış olacağını söyledi.

"Büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Terör örgütüne ne bu medeniyeti, ne vilayetleri, ne de çocuklarımızın geleceğini teslim etmeyeceğiz." diyen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyarbakırlı gençlerimize namus ve şeref sözümüzdür. Size kimseyi musallat ettirmeyeceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize pürüzsüz bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Başkalarının talimatıyla paraları dağa gönderiyorlardı. Milletin hizmetine girdi mi, böyle güzel eserler yapılıyor. Parklar, bahçeler, içme suları, kanalizasyonlar, su depoları, yollar, asfaltlar ve halkımızın istifade edeceği birçok hizmetler...Peki onlar ne yaptılar? 507 kez Yüksekova'daki havalimanına saldırı yaptılar. Yüksekova'da esnaf esnaf gezip, 'sakın bu uçaklara binmeyin' diye broşür dağıttılar. İlk, PKK'nın siyasi kolu olan partinin şu anda Eş Genel Başkanı Pervin Buldan bindi. İlk önce onlar bindiler."

- "Onlara müsamaha göstermeyin"

Soylu, terör örgütü ve uzantılarına istismar alanı bırakmadıklarını dile getirerek, "Hiç merak etmeyin, biz bu terör örgütünü ezer geçeriz, endişeniz olmasın. Ama sizden istediğimiz şudur; bunlara yüz verilmemesi. Bunlardan güya partiymiş gibi yanınıza gelenlere 'Siz Doğu ve Güneydoğu'nun geri kalmasının sebeplerinden birisisiniz. Sizi affetmiyoruz, siz başkalarının oyuncağısınız' deyin. Onlara müsamaha göstermeyin. Bilmenizi isteriz ki; etrafımızdaki coğrafyanın yıldızı haline geleceğiz." şeklinde konuştu.

Bu güzel eserlerin gölgesinde Diyarbakırlılarla bir arada olmaktan şeref duyduğunu ifade eden Soylu, "Hep beraber kardeşçe, zenginleşerek, büyüyeceğiz. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni, hep beraber bir büyük Türkiye olacağız." diye konuştu.

Soylu, konuşmaların ardından sahneye davet ettiği çocuklarla açılış kurdelesini kesti.

Törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal ile kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır

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