"Hep bir karanlık el, milli ve yerli sanayinin karşısına çıktı"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Eğer Türkiye 1940'larda kendi uçağını yapmayı başarsaydı, bugün 'F-35'leri alalım mı, almayalım mı?' tartışması içinde değildik. Türkiye kendi uçağını yapmış olacaktı. Eğer Türkiye 1960'larda yakaladığı ivmeyle yerli otomobilini yapmış olsaydı, bugün dünyada rekabet edebilecek Türk otomotiv markaları olacaktı. 1978'de biz o uçakları yapmış olsaydık; 'S-400'leri alalım mı, almayalım mı?' tartışmasının içinde olmayacaktık. Hep bir karanlık el, Türkiye'nin gizli odaklarından da beslenerek, Türkiye'nin milli ve yerli sanayisinin olmasının karşısına çıktı." dedi.

İstanbul Gedik Üniversitesi'nin Pendik Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, ne zaman bir üniversiteye davet edilse gitmeyi prensip olarak kabul ettiğini belirtti.

Kurtulmuş, "Türkiye'nin geldiği noktada yüksek öğrenimin önemi çok çok büyük. Sayıları 206'ya ulaşan üniversitemiz var. Üniversitelerin sayısının artması, yeni ve güçlü Türkiye'yi kurma idealimizin en önemli motor gücü olan unsurlardan birisidir. Şimdi çok şükür Türkiye'nin her yerinde üniversitelerimiz var. Ardahan'dan tutun Hakkari, Şırnak'a kadar, Türkiye'nin her yerinde üniversitelerimiz var. Sayıları artmış olan üniversitelerin, bilim yuvalarının kalitesini daha da yukarıya çıkarmak, güçlendirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.