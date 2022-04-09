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“Hep Birlikte Başardık”

09.04.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Anayasa Mahkemesi’nin ilk siyah yargıcı olarak Senato onayı alan Ketanji Brown Jackson Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenen törende duygusal bir konuşma yaptı. Anayasa Mahkemesi’nin ilk siyah kadın yargıcı olarak onaylanmasının Amerika’nın ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu söyledi

“Hep Birlikte Başardık”

ABD Anayasa Mahkemesi’nin ilk siyah yargıcı olarak Senato onayını alan Ketanji Brown Jackson Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenlenen törende duygusal bir konuşma yaptı. Anayasa Mahkemesi’nin ilk siyah kadın yargıcı olarak onaylanmasının Amerika’nın ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Jackson, “Hepimiz başardık” dedi.

Beyaz Saray’da Senato’nun adaylığını onaylamasından bir gün sonra konuşan Jackson, bunun tüm ülkenin gurur duyması gereken bir gelişme olduğunu söyledi. Jackson, “Birliğimizi kusursuz hale getirme yolunda önemli bir ilerleme sağladık. Benim ailemde ayrımcılık noktasından ABD Anayasa Mahkemesi’ne gelmek bir nesil sürdü” dedi.

Konuşması sırasında zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Jackson, “Siyah bir kadının ABD Anayasa Mahkemesi’ne hizmet etmek üzere seçilmesi 232 yıl ve bundan önce 115 görevlendirme yapıldıktan sonra gerçekleşebildi. Ama başardık. Hepimiz başardık” diye konuştu.

"Gerçek bir değişim anı"

Ketanji Brown Jackson’ı Anayasa Mahkemesi yargıçlığına aday göstererek tarihte bir ilke imza atan ABD Başkanı Joe Biden Jackson’ın Senato onayı almasını “Amerikan tarihinde gerçek bir değişim anı” olarak niteledi.

Ketanji Brown Jackson yaz aylarında emekliye ayrılacağını açıklayan Yargıç Stephen Breyer’ın yerini alacak. Jackson’ın göreve başlamasıyla Anayasa Mahkemesi’nde 3’e karşı 6 olan muhafazakar-liberal yargıç dengesi değişmeyecek ancak ilk kez mahkemede dört kadın yargıç aynı anda görev yapacak.

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