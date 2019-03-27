CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz iyi gününde de kötü gününde de bu bayrağın altında yaşayacağız, bu topraklarda olacağız. Ne yaparsanız yapın bizi ayıramayacaksınız. Biz hep birlikte bu ülkede barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacağız." dedi. Torun, Ünye ilçesinde düzenlenen mitingde, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu süreç içerisinde aslında derdimiz seçim meçim değil, aslında derdimiz geçim. Elbette ki 31 Mart'ta belediye başkanı, muhtar seçeceğiz ama birileri bize bir şeyleri unutturmaya çalışarak, sadece kendi gelecekleri ile ilgili kaygılarını üretiyorlar ama ben biliyorum ki vatandaşımın derdi başka. Onlar, sarayın etrafında oluşturdukları belli yandaşları ile bu halkı artık göremiyorlar." diye konuştu. Hükümeti eleştiren Torun, "Bunları hak etmiyoruz, bu bizim kaderimiz değil. Bütün bu yaşadıklarımızın, içinde bulunduğumuz durumun karşılığını sandıkta vereceğiz." dedi. Torun, "Tarım ülkesi olan, her tarafından bereket fışkıran, ayrı ayrı ürünler yetişen bu ülkede eğer bizi domates, salatalık ve soğan kuyruğuna sokuyorlarsa bunun mutlaka 31 Mart'ta bir uyarısını yapacağız." ifadesini kullanarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bize bu sene fındığımızla ilgili bir söz verdiler, 'TMO'ya şu zaman aldıracağız, bu zaman aldıracağız.' Benim üreticim fındığı sattıktan sonra TMO'ya fındık aldırdılar. Bunu değeriyle satan üreticim var mı? Kim sattı? Yine kendi yandaşları sattı, yine onlar para kazandı. Benim üreticim yine mağdur. Bunun hesabını 31 Mart'ta soracağız, uyarımızı göstereceğiz. Bize doğrudan gelir desteği veriyorlar, anayasal hakkımız bu, verilmesi gereken gerçi onun da yarısını veriyorlar. Bunu bile bize kendi ceplerinden veriyormuş gibi anlatıyorlar." Üreticinin hakkının verilmediğini savunan Torun, şu değerlendirmede bulundu: "Sen zaten benim üreticimin hakkını vermiyorsun. Doğrudan Gelir Desteği vererek sanki sorumluluklarını fındık üreticisine karşı yerine getirmiş gibi oluyorsun. Doğru değil. Her geçen gün fındıkla ilgili sorunlar artıyor. Her sene, 'ne olacak bu fındığın hali' diyoruz. 17 yıldır iktidardalar ama şu ana kadar daha fındıkla ilgili bir karar almadılar. Bakanına gittik, Başbakanına gittik geçmişte, bütün kurumlarına gittik ama maalesef üreticimizi yok sayıyorlar."

- "Bu ülkenin kaynakları hepimize fazlasıyla yeter..." Torun, ülke kaynaklarının adaletli kullanılmadığını ileri sürerek, "Biz iyi gününde de kötü gününde de bu bayrağın altında yaşayacağız, bu topraklarda olacağız. Ne yaparsanız yapın bizi ayıramayacaksınız. Siz, 'senden', 'benden' diyerek ötekileştirmeye çalışıyorsunuz ama başaramayacaksınız. Biz hep birlikte bu ülkede barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacağız." diye konuştu. Huzura ve hep birlikte mutlu yaşamaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Torun, "Bu ülkenin kaynakları hepimize fazlasıyla yeter, yeter ki adaletli kullanalım ama maalesef birileri yiyor, birileri bakıyor. Demek ki bu ülkenin kaynakları adaletli kullanılmıyor." ifadesini kullandı. Torun, siyasete 1994 yılında Ulubey Belediye Başkanlığı ile başladığını anımsatarak, o dönem Türkiye'de 3 bin 225 belediye bulunduğunu, şimdi ise bu sayının bin 390'a düştüğünü söyledi. "Demokrasi insanların temsil hakkı değil mi?", "Demokrasi her bir insanın hak ve özgürlüğü değil mi?" sorularını dile getiren Torun, şunları kaydetti: