HABER

"Hep birlikte bu ülkede barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 19:14 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Biz iyi gününde de kötü gününde de bu bayrağın altında yaşayacağız, bu topraklarda olacağız. Ne yaparsanız yapın bizi ayıramayacaksınız. Biz hep birlikte bu ülkede barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz iyi gününde de kötü gününde de bu bayrağın altında yaşayacağız, bu topraklarda olacağız. Ne yaparsanız yapın bizi ayıramayacaksınız. Biz hep birlikte bu ülkede barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacağız." dedi.

Torun, Ünye ilçesinde düzenlenen mitingde, ülkenin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu süreç içerisinde aslında derdimiz seçim meçim değil, aslında derdimiz geçim. Elbette ki 31 Mart'ta belediye başkanı, muhtar seçeceğiz ama birileri bize bir şeyleri unutturmaya çalışarak, sadece kendi gelecekleri ile ilgili kaygılarını üretiyorlar ama ben biliyorum ki vatandaşımın derdi başka. Onlar, sarayın etrafında oluşturdukları belli yandaşları ile bu halkı artık göremiyorlar." diye konuştu.

Hükümeti eleştiren Torun, "Bunları hak etmiyoruz, bu bizim kaderimiz değil. Bütün bu yaşadıklarımızın, içinde bulunduğumuz durumun karşılığını sandıkta vereceğiz." dedi.

Torun, "Tarım ülkesi olan, her tarafından bereket fışkıran, ayrı ayrı ürünler yetişen bu ülkede eğer bizi domates, salatalık ve soğan kuyruğuna sokuyorlarsa bunun mutlaka 31 Mart'ta bir uyarısını yapacağız." ifadesini kullanarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bize bu sene fındığımızla ilgili bir söz verdiler, 'TMO'ya şu zaman aldıracağız, bu zaman aldıracağız.' Benim üreticim fındığı sattıktan sonra TMO'ya fındık aldırdılar. Bunu değeriyle satan üreticim var mı? Kim sattı? Yine kendi yandaşları sattı, yine onlar para kazandı. Benim üreticim yine mağdur. Bunun hesabını 31 Mart'ta soracağız, uyarımızı göstereceğiz. Bize doğrudan gelir desteği veriyorlar, anayasal hakkımız bu, verilmesi gereken gerçi onun da yarısını veriyorlar. Bunu bile bize kendi ceplerinden veriyormuş gibi anlatıyorlar."

Üreticinin hakkının verilmediğini savunan Torun, şu değerlendirmede bulundu:

"Sen zaten benim üreticimin hakkını vermiyorsun. Doğrudan Gelir Desteği vererek sanki sorumluluklarını fındık üreticisine karşı yerine getirmiş gibi oluyorsun. Doğru değil. Her geçen gün fındıkla ilgili sorunlar artıyor. Her sene, 'ne olacak bu fındığın hali' diyoruz. 17 yıldır iktidardalar ama şu ana kadar daha fındıkla ilgili bir karar almadılar. Bakanına gittik, Başbakanına gittik geçmişte, bütün kurumlarına gittik ama maalesef üreticimizi yok sayıyorlar."

- "Bu ülkenin kaynakları hepimize fazlasıyla yeter..."

Torun, ülke kaynaklarının adaletli kullanılmadığını ileri sürerek, "Biz iyi gününde de kötü gününde de bu bayrağın altında yaşayacağız, bu topraklarda olacağız. Ne yaparsanız yapın bizi ayıramayacaksınız. Siz, 'senden', 'benden' diyerek ötekileştirmeye çalışıyorsunuz ama başaramayacaksınız. Biz hep birlikte bu ülkede barış ve kardeşlik içerisinde yaşayacağız." diye konuştu.

Huzura ve hep birlikte mutlu yaşamaya ihtiyaç olduğunun altını çizen Torun, "Bu ülkenin kaynakları hepimize fazlasıyla yeter, yeter ki adaletli kullanalım ama maalesef birileri yiyor, birileri bakıyor. Demek ki bu ülkenin kaynakları adaletli kullanılmıyor." ifadesini kullandı.

Torun, siyasete 1994 yılında Ulubey Belediye Başkanlığı ile başladığını anımsatarak, o dönem Türkiye'de 3 bin 225 belediye bulunduğunu, şimdi ise bu sayının bin 390'a düştüğünü söyledi.

"Demokrasi insanların temsil hakkı değil mi?", "Demokrasi her bir insanın hak ve özgürlüğü değil mi?" sorularını dile getiren Torun, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2 binden fazla belediye kapatıldı. 'Yerinden demokrasi' diye söyleyenler şimdi ne yaptı? Bütün yetkiyi merkeze çekti, bütün yetki kendisinde. Ünye'nin meydanından uyarıyorum, bu böyle giderse bin 390 belediye de 81'e düşecek çünkü ilçe belediyelerini de kaldıracaklar. Onlar istiyorlar ki her şey bir kişinin iki dudağı arasında olsun, her şeye o karar versin. Bunun da taslağını hazırladılar. Eğer siz tekrar o gücü ona verirseniz, inanın nasıl beldeleri kaldırdılarsa, ilçeleri de aynı şekilde kaldıracaklar. Ben biliyorum ki Ünyelim, Ordulum, ülkem asla buna izin vermeyecek. Bu seçimde, 'ben artık değiştiriyorum, sen beni kandırıyorsun, sen beni aldatıyorsun, sen benim için değil, sadece yandaşların için çalışıyorsun' diyecek ve 31 Mart'ta bu uyarıyı yapacak."

Torun, vatandaşlardan, CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel ile İYİ Parti'nin Ünye Belediye Başkan adayı Berkay Torunoğlu'na destek istedi.

PARTNERÇocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!Çocuklar Duymasın'daki sekreter Yasemin'e bir de şimdi bakın!
'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar''Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'
Bahçeli: ABD’nin ateşle oynadığı açıktırBahçeli: ABD’nin ateşle oynadığı açıktır
Anahtar Kelimeler:
31 mart seçimleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Ünye mitingi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Soylu'dan sert sözler: Adam mı bulamadılar da bu PKK'lıları...

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

Diyarbakır'da iğrenç olay! Bebeğin dayıdan olduğu belirlendi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.