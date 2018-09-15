"Hep birlikte Filistin'i özellikle Gazze'yi yeniden imar edelim"

Huneydi, Uluslararası Filistin İmar Heyeti olarak şu ana kadar yıkılan 500 evi yeniden inşa ettiklerini, bunun için yaklaşık 9 milyon dolar harcandığını vurguladı.

Gazze'de imar konusunda hastanelerden sonra önem verdikleri ikinci önemli konunun eğitim kurumları olduğunu vurgulayan Huneydi, İsrail'in Gazze'ye saldırdığı zaman her şeyi yıktığını, yıkılan yerlerin başında okulların geldiğini kaydetti.

O tarihten bu yana siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıkılan hastane, okul, cami, yol, sağlık ocaklarını onardıklarını dile getiren Huneydi, 2009-2018 arasında Gazze'de yaklaşık 40 milyon dolarlık inşaat faaliyetinde bulunduklarını ifade etti.

Huneydi, saldırılar sırasında özellikle altyapının büyük zarar gördüğüne dikkati çekerek, "Bundan dolayı Gazze su sıkıntısı çekiyor. Bu nedenle faaliyetlerimizden biri altyapı. Gazze'de Han Yunus bölgesinde yaptığımız su göleti var. 'Savaş çocukları'nın psikolojisinin düzelmesi için gölün etrafını park ve piknik alanı yaptık. Ayrıca Gazze'nin en büyük su toplama ve arıtma tesisini inşa ettik. Buraya da yaklaşık 9 milyon dolar harcandı. Gazze'nin bazı bölgelerinde su kuyuları açtık ve yıkılan alt yapıyı onardık." diye konuştu.

Huneydi, saldırılar sonucunda yıkılan bazı camileri de onardıklarını söyledi.

Nasır El-Huneydi, Filistin genelinde çalıştıklarını, ayrıca Kudüs'te bir hastanede kan bankasıyla ilgili faaliyetleri olduğunu anlattı.

Türkiye'de de Uluslararası İmar Derneği ile çalıştıklarını aktaran Huneydi, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk Kızılayı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Gazze'de, Gazze tarihinde olmayan Kan Bankası Projesi'ni inşallah Türk Kızılayı ile yapacağız. Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Erbakan Hoca adına bir hastane düşünülüyor. Ayrıca Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ziyaret edildi, Türkiye'de bazı müesseseler, kuruluşlar ziyaret ediliyor. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile de bir görüşme ayarlamayı düşünüyoruz. Kendileri müsait olduğu zaman ziyaret etmek istiyoruz.