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"Hep birlikte Filistin'i özellikle Gazze'yi yeniden imar edelim"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 14:55 | Son Güncelleme

Arap ve Uluslararası Filistin İmar Heyeti Meclis Başkanı Nasır El-Huneydi: - "Türk Kızılayı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Gazze'de Gazze tarihinde olmayan Kan Bankası projesini inşallah Türk Kızılayı ile yapacağız" - "Geçmişte Filistin'i ayakta tuttuğunuz gibi gelin yine bu dönemde de Filistinli kardeşlerimize daha çok yardım edelim. Yaptığınız yardımları biliyoruz fakat yara büyük, merhem az. Hep birlikte Filistin'i özellikle Gazze'yi yeniden imar edelim"

İSTANBUL (AA) - Arap ve Uluslararası Filistin İmar Heyeti Meclis Başkanı Nasır El-Huneydi, Gazze'de Türk Kızılayı ile Kan Bankası projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Huneydi, Bayrampaşa'daki bir otelde 3'üncüsü düzenlenen "Arap ve Uluslararası Filistin İmar Heyeti" toplantısında, heyetin 2009'da kurulduğunu belirtti.

O tarihten bu yana siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıkılan hastane, okul, cami, yol, sağlık ocaklarını onardıklarını dile getiren Huneydi, 2009-2018 arasında Gazze'de yaklaşık 40 milyon dolarlık inşaat faaliyetinde bulunduklarını ifade etti.

Gazze'de imar konusunda hastanelerden sonra önem verdikleri ikinci önemli konunun eğitim kurumları olduğunu vurgulayan Huneydi, İsrail'in Gazze'ye saldırdığı zaman her şeyi yıktığını, yıkılan yerlerin başında okulların geldiğini kaydetti.

Huneydi, Uluslararası Filistin İmar Heyeti olarak şu ana kadar yıkılan 500 evi yeniden inşa ettiklerini, bunun için yaklaşık 9 milyon dolar harcandığını vurguladı.

- "Gazze'de su kuyuları açtık, yıkılan altyapıyı onardık"

Huneydi, saldırılar sırasında özellikle altyapının büyük zarar gördüğüne dikkati çekerek, "Bundan dolayı Gazze su sıkıntısı çekiyor. Bu nedenle faaliyetlerimizden biri altyapı. Gazze'de Han Yunus bölgesinde yaptığımız su göleti var. 'Savaş çocukları'nın psikolojisinin düzelmesi için gölün etrafını park ve piknik alanı yaptık. Ayrıca Gazze'nin en büyük su toplama ve arıtma tesisini inşa ettik. Buraya da yaklaşık 9 milyon dolar harcandı. Gazze'nin bazı bölgelerinde su kuyuları açtık ve yıkılan alt yapıyı onardık." diye konuştu.

Huneydi, saldırılar sonucunda yıkılan bazı camileri de onardıklarını söyledi.

Nasır El-Huneydi, Filistin genelinde çalıştıklarını, ayrıca Kudüs'te bir hastanede kan bankasıyla ilgili faaliyetleri olduğunu anlattı.

Türkiye'de de Uluslararası İmar Derneği ile çalıştıklarını aktaran Huneydi, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk Kızılayı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Gazze'de, Gazze tarihinde olmayan Kan Bankası Projesi'ni inşallah Türk Kızılayı ile yapacağız. Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Erbakan Hoca adına bir hastane düşünülüyor. Ayrıca Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı ziyaret edildi, Türkiye'de bazı müesseseler, kuruluşlar ziyaret ediliyor. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile de bir görüşme ayarlamayı düşünüyoruz. Kendileri müsait olduğu zaman ziyaret etmek istiyoruz.

Çalışmalarımız bütün İslam coğrafyasına yayılmış, sadece Ürdün'le değil Arap ve Arap olmayan bütün kardeşlerimizle birlikte siyonist İsraillilerin yıktığı Filistinimizi, Gazzemizi yeniden nasıl imar edebiliriz? Bunun için bir araya geliyoruz ve çalışmalarımız devam ediyor."

- "Hep birlikte Gazze'yi yeniden imar edelim"

Huneydi, Türkiye'nin Gazze'ye, Filistin'e yardımlarını bildiklerini kaydederek, sözlerin şöyle tamamladı:

"Buradan Türk halkına, Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşlarına, belediyelere, derneklere çağrımız var. Geçmişte Filistin'i ayakta tuttuğunuz gibi gelin yine bu dönemde de Filistinli kardeşlerimize daha çok yardım edelim. Yaptığınız yardımları biliyoruz fakat yara büyük, merhem az. Hep birlikte Filistin'i özellikle Gazze'yi yeniden imar edelim."

Toplantıya, Türkiye, Ürdün, Libya, Fransa, Fas, Cezayir, Tunus, Bahreyn, Almanya, Kuveyt, Lübnan ve Filistin'den heyet temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Arap ve Uluslararası Filistin İmar Heyeti Filistin Gazze

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