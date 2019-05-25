İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şaibenin yer almadığı, milletimizin rahat bir şekilde oy kullanacağı ve İstanbul'un başkanını seçeceği, hep birlikte tarihi bir seçime gideceğiz. Seçim tarihine kadar her bir günü dolu dolu geçireceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Esenler'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde, Hacıabdullahlılar Şehit Muallim Ethem Yardımlaşma ve Dayanışma ve Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Niğdelilerin misafirperver olduğunu ve güzel kültürlerini İstanbul'a taşıdıklarını belirten Kurum, "Niğde, bağlarına türküler yakılan bir ilimizdir. İstanbul'da yaşayan yaklaşık 100 bin Niğdeli kardeşimiz var. Başta Niğdeli Şehit Muallim Hasan Ethem olmak üzere bu ülke için canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinen Kurum, "İstanbulumuzun geleceğini hatta geçmişini ilgilendiren çok önemli bir seçimimiz var. Milletimiz sandıkta son sözü söyleyecek. Şaibenin yer almadığı, milletimizin rahat bir şekilde oy kullanacağı ve İstanbul'un başkanını seçeceği, hep birlikte tarihi bir seçime gideceğiz. Seçim tarihine kadar her bir günü dolu dolu geçireceğiz." ifadelerini kullandı.