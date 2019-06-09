Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa galibiyetine ilişkin, "Konya'nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyorum. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte ve tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz. Sporda başarılarla çok daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Ay-yıldızlıların Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Fransa karşısında büyük bir zafer kazandığını söyledi.

Oyuncuları, teknik heyeti ve tek yürek olan Türk halkını tebrik eden Kasapoğlu, "Tebrik ve teşekkür ediyorum. Konya'nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyorum. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte ve tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz. Sporda başarılarla çok daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz." diye konuştu.

Kasapoğlu, bir gazetecinin, Türkiye'nin tarihinde ilk kez Fransa'ya karşı üstünlük sağladığını hatırlatması üzerine, "Fransa'nın bir milyar avroyu aşkın bütçesi ve gücü var ama sırtınızda ay-yıldız, göğsünüzde inanç olduktan sonra demek ki yapabiliyoruz. İnşallah her branşta başarılar elde etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.