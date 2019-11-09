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'Hep Fener'de Oynama Hayalim Var Ama Efes de Yetiştiğim Kulüp'

09.11.2019 10:20 | Son Güncelleme

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de Cleveland Cavaliers formasını giyen milli basketbolcu Cedi Osman, ileride Türkiye'ye dönmek isterse hayalinin Fenerbahçe'de oynamak olduğunu söyledi. Ancak genç oyuncu, Efes'in de yetiştiği kulüp olması açısından hep bir adım önde olacağını söyledi

'Hep Fener'de Oynama Hayalim Var Ama Efes de Yetiştiğim Kulüp'

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA takımlarından Cleveland Cavaliers formasını giyen milli basketbolcu Cedi Osman, bu yılki başarılı performansını deplasmanda karşılaştıkları Washington Wizards maçında da sürdürdü.

Cedi Osman, takımının 113-100 galip geldiği karşılaşmada bu sezonki her maçta olduğu gibi yine ilk beşte başlarken, 9 sayı, 4 asist, 2 top çalma ve 3 ribaundla oynadı

Maçın ardından Türk basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cedi Osman, bu sezon ilk kez deplasmanda galip geldiklerini, şimdi önlerinde Philadelphia 76'ers ve New York Knicks'le iki zorlu deplasman maçının daha olduğunu, o maçları da kazanmak istediklerini söyledi.

Cedi, takım olarak geçen yıla göre daha iyi oynadıklarını, çok genç bir takım olmaları açısından kendilerini daha fazla geliştirmek için çalıştıklarını ve kesinlikle daha fazla galibiyetler almayı hak ettiklerini belirtti. NBA'deki amacının her sene daha iyi oynamak ve her sene kendisini daha çok geliştirmek olduğunu söyleyen Cedi, ileride bir şampiyonluk yüzüğü görmek istediğini ancak şu anda kendi oyununa ve takıma konsantre olduğunu, bu sezon ilk hedeflerinin play-off'lara kalmak olduğunu belirtti.

''Geçen seneye göre daha istikrarlıyım''

Kendi performansını da değerlendiren Cedi Osman, ''Geçen seneye göre fark şu; daha istikrarlıyım. Geçen seneye göre biraz rolüm de değişti. Uzun dakikalar oynuyorum ve tabii ki bu önemli bir şey. Yani herkes zaten memnun, antrenör de aynı şekilde benim hakımda, o yüzden her şey yolunda'' diye konuştu. Cedi, her maçın kendisine ayrı bir tecrübe kattığını ve yeni şeyler öğrendiğini, öğrenmeye de devam edeceğini kaydetti.

Cedi Osman milli takımın Dünya Kupası'nda sergilediği performans ve nefes kesen maçta Amerika karşısında uzatmada yenilmesiyle ilgili soruları da yanıtladı. Cedi, ''Daha iyi olabilirdi tabii, çok şanssızdık ama sonuçta hedefimiz olan olimpiyat elemelerine katılma hakkı kazandık. Umarım olimpiyat elemelerini kazanıp olimpiyatlara gideriz'' ifadesini kullandı. Amerika maçında da tarih yazmaya çok yaklaştıklarını ama olmadığını söyleyen Cedi Osman, bu maçtan sonra Cleveland taraftarlarından da destek mesajları aldığını ve bundan çok mutlu olduğunu söyledi.

''Furkan ve Ersan'la çok sık görüşüyoruz''

Cedi Osman, NBA'deki diğer Türk oyuncular Furkan Korkmaz ve Ersan İlyasova'yla sık sık görüştüklerini de anlattı.

Gelecek hafta Furkan'ın takımı Philadalphia 76'ers'la oynayacaklarını, bunun kendileri açısından güzel bir buluşma olacağını belirten Cedi Osman, Furkan'ın bu yılki performansını çok beğendiğini de kaydetti. ''Portland karşısında son saniye üçlüğü attı, ondan sonraki Phoenix maçında da inanılmaz iyi oynadı. Zaten Furkan çok iyi, çok yetenekli bir oyuncu ve kesinlikle o şansı hak ediyor. Süreler verildiği zaman zaten bence gösterdi oynayabileceğini, o yüzden kesinlikle oynamasının gerektiğini düşünüyorum. Aramız çok iyi birbirimizi de çok seviyoruz'' diye konuştu.

''Hep Fenerbahçe'de oynama hayalim var ama Anadolu Efes de yetiştiğim kulüp''

Cedi Osman, ''İleride Türkiye'ye dönsen aklında yatan bir takım var mı?'' sorusunu yanıtlarken de, hep Fenerbahçe'de oynama hayalinin olduğunu ama diğer taraftan yetiştiği kulüp olan Anadolu Efes'in de kendisi için hep bir adım önde olacağını söyledi. Cedi Osman şöyle konuştu:

''Yani inanın hiç düşünmedim. Çünkü uzun süreler NBA'de oynamak istiyorum. Ama hep bir Fenerbahçe'de oynama hayalim var hem taraftarından dolayı hem de sonuçta çok büyük bir kulüp. Ama tabii onlar sadece işte belki olursa, basketbolu bırakmadan önce son sene hani tekrar bir Türkiye'ye dönüp...Ama bir yandan Anadolu Efes de var yani sonuçta büyüyüp yetiştiğim kulüp var. O yüzden herhalde o iki takım arasında bir seçim yapardım ama Anadolu Efes bir adım daha önde benim için çünkü sonuçta yetiştiğim bir kulüp.''

Cedi Osman Türk destekçilerine ne mesaj vermek istediği sorusu üzerine de, kendisini destekleyen herkese çok teşekkür ettiğini, gerek iyi günde gerekse kötü günde hep destek mesajları aldığını ve bunların kendisi için büyük bir motivasyon olduğunu belirtti.

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