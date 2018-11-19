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Hep uykusuz hissedenler için 8 önemli uyarı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

Kış günlerinde soğuk havanın ve erken kararan havanında etkisiyle gelen sürekli uykululuk hali ile günlük yaşam daha da zor hale geliyor. Gün içinde tüketilen çay, kahve, gazlı içeceklerde uyku düzenini etkiliyor. İşte uyku haline karşı dikkat etmeniz gereken önemli uyarılar.

Hep uykusuz hissedenler için 8 önemli uyarı!

UYUKLAMA İSTEĞİNE KARŞI 8 ETKİLİ ÖNERİ!

Özellikle büyükşehirlerde yaşayanların pek çoğunun ortak sorunu yorgunluk ve halsizlik… Buna bir de sürekli uyuma isteği, uyku hali eklenince kimi zaman günler çok zor geçebiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja, gün ışığının azaldığı ve havaların soğumaya başladığı bugünlerde hareketsizliğin de etkisiyle vücudumuzun bir nevi kış uykusuna hazırlandığını belirterek, uyku haline karşı alınması gereken 8 önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

BOL BOL SU İÇİN

Soğuk havalarda susama hissi azaldığı için gün içerisinde tüketilen su miktarı hayli düşüyor. Susuzluk ise tansiyonu düşürerek ve birçok enzimatik reaksiyonu yavaşlatarak uyku hissini artırıyor. Uyanınca içeceğiniz 2 bardak ılık su ile güne daha dinç başlayabilirsiniz.

ÇAY VE KAHVE MİKTARINA DİKKAT EDİN

Gün içinde tüketilen çay ve kahve birçoğumuz için şüphesiz vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Oysa içerdikleri kafein nedeniyle çarpıntı ve uykusuzluk yapabildiklerinden gece uyku düzenimizi bozarak gündüz uyuklamamıza neden olabiliyorlar. Çay ve kahveyi sabah saatlerinde tüketmek, hatta kafeini düşük yeşil çayı tercih etmek bu durumu düzeltmeye yardımcı olabiliyor.

GAZLI, ŞEKERLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Gazlı, şekerli içecekler ile meyve suları tüketmek yağ dokusunu artırıyor. Bu içecekler yüksek kalori nedeniyle hem kilo aldırıyor hem içtikten sonra şeker dalgası oluşturarak uyku hali yapabiliyor. O nedenle bu tür içeceklerden uzak durun. Meyve suyu yerine ara öğün olarak az miktarda meyve tüketin.

HAREKETSİZLİKTEN KAÇININ

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja “Özellikle ofis çalışanları için önemli olan bu durum tam bir kısır döngüdür. Oturdukça enerjimiz düşer, enerjimiz düştükçe hareket isteği azalır. Ofis içinde bile yapacağımız hareket ile birlikte kan akışı artacağından daha verimli ve enerjik hale geliriz” diyor.

KAHVALTIYA ÖZEN GÖSTERİN

Hepimiz birbirimizden farklıyız, o yüzden herkes için tek bir formül vermek doğru değil. Kimimiz hiç kahvaltı yapmıyor iken, kimimiz kahvaltısız adım atamıyor. Ancak sağlıklı ve özenle seçilmiş bir kahvaltı enerjimizi artırarak gün içi uyuklamalarını azaltıyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGEDE TUTAN BESİNLER TERCİH EDİN

Gün içinde şekerli gıdalardan uzak durmaya çalışın. Öğün miktarını düşük tutarken, seçiminizi güzel yapın. Çok dolduracağınız bir mide enerjik hissetmek yerine bitkinlik ve uyuklamaya yol açıyor. Ara öğünlerde ise yiyeceğiniz bir çikolata o anda iyi hissettirirken kısa süre sonra bitkinlik ve uyuklama hali yapabiliyor. Onun yerine tahıllı kraker gibi daha karmaşık karbonhidratları tercih edin.

BULUNDUĞUNUZ ORTAMI AYDINLIK TUTUN VE HAVALANDIRIN

Az ışıklı, havasız ortamlar rehavet ve uyku hali oluşturur. Ortamınızı her zaman aydınlık tutun ve havalandırın, hatta aralıklı olarak dışarı çıkıp temiz hava almak enerjinizi yükselteceğinden buna zaman yaratın.

GEÇMEYEN UYKU HALİNİZ VARSA SEBEBİNİ ARAYIN

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Edvin Murrja “Gereken önlemleri almanıza rağmen uyuklama isteği geçmiyorsa doktorunuzdan destek isteyebilirsiniz. Genellikler kansızlık, uyku apne sendromu, tiroidin yavaş çalışması, vitamin eksikliği gibi nedenler uyku hali, uyuklama isteği nedeni olabilir” diyor.

Dr. Edvin Murrja

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