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Hep Yek filmi nerede çekildi? İşte Hep Yek filmi oyuncuları...

31.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında vizyona giren komedi türündeki Hep Yek filminin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği alanlar ile büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Fırat Tanış ve Gürkan Uygun’un rol aldığı Hep Yek filminde Cevat, Türkiye'nin ünlü kabadayılarından bir tanesinin şehvet ve şan düşkünü oğludur. Peki Hep Yek filmi nerede çekildi? İşte Hep Yek filmi oyuncuları...

Hep Yek filmi nerede çekildi? İşte Hep Yek filmi oyuncuları...

Komedi türüyle izleyici karşısına çıkan Hep Yek filminde Cevat, Uluslararası alanda şöhrete sahip manken Camilla'yı tutkulu aşkları sonucunda kaçırmaya karar verir. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla dikkat çeken yapım komik sahneleriyle izleyenleri güldürecek ve ekrana kilitleyecek.

HEP YEK FİLMİNİN KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?

Cevat, Türkiye'nin ünlü kabadayılarından bir tanesinin şehvet ve şan düşkünü oğludur. Uluslararası alanda şöhrete sahip manken Camilla'yı ise tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir.

Bu kaçırma operasyonunu Cevat için Ziya Baba üstlenir. Ziya Baba, Camilla'yı kaçırır ve Camilla'yı bir paket içinde Cevat'a götürme görevini ise Şahin'e devreder. Fakat Şahin, Cevat'a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmez. Şahin paketi İzmir'den, İstanbul'a getirirken Gürkan ve Altan adında iki belalı tip ile yolu kesişir, onlar yüzünden Cevat'a götüreceği paketi kaybeder. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalır.

Hep Yek filmi hem İstanbul'un hem de İzmir'in farklı semtlerinde çekilmiştir.

HEP YEK FİLMİNİN OYUNCULARI

Gürkan Uygun - Cevat

Denise Capezza - Camilla

Yüksel Arıcı - Ziya baba

Fırat Tanış - Şahin

Gökhan Yıkılkan - Gürkan

İnan Ulaş Torun - Altan

Füsun Demirel

Fuat Ergin - Badyguard

Adem Yılmaz

Tuna Orhan

Alparslan Özmol

Ergun Taş

Volkan Başaran

Erdal Bakır


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Anahtar Kelimeler:
Fırat Tanış Gürkan Uygun
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