Hep Yek filmi nerede çekildi? İşte Hep Yek filmi oyuncuları...

Komedi türüyle izleyici karşısına çıkan Hep Yek filminde Cevat, Uluslararası alanda şöhrete sahip manken Camilla'yı tutkulu aşkları sonucunda kaçırmaya karar verir. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla dikkat çeken yapım komik sahneleriyle izleyenleri güldürecek ve ekrana kilitleyecek.

HEP YEK FİLMİNİN KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?

Cevat, Türkiye'nin ünlü kabadayılarından bir tanesinin şehvet ve şan düşkünü oğludur. Uluslararası alanda şöhrete sahip manken Camilla'yı ise tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir.

Bu kaçırma operasyonunu Cevat için Ziya Baba üstlenir. Ziya Baba, Camilla'yı kaçırır ve Camilla'yı bir paket içinde Cevat'a götürme görevini ise Şahin'e devreder. Fakat Şahin, Cevat'a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmez. Şahin paketi İzmir'den, İstanbul'a getirirken Gürkan ve Altan adında iki belalı tip ile yolu kesişir, onlar yüzünden Cevat'a götüreceği paketi kaybeder. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalır.

Hep Yek filmi hem İstanbul'un hem de İzmir'in farklı semtlerinde çekilmiştir.