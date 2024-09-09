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Hepatit B aşısı nedir, zorunlu mu? Hepatit B aşısı kimlere, ne zaman yapılır?

Melek Nacar Melek Nacar
06.09.2024 22:45
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Hepatit B aşısı, insanların hepatit B virüsünden koruması amacıyla yapılan bir aşıdır. İçeriğinde yer alan inaktive ve rekombinant sayesinde insan vücudunun bağışıklık sistemini uyarır. Böylece vücut virüse karşı antikor üretir ve virüsle karşılaşıldığı zaman vücudun savunma mekanizması güçlenir. Virüsün enfeksiyon yapma kapasitesini ortadan kaldıran antijen içeren aşı, vücuda enjekte edildiği zaman bağışıklık sistemi yabancı maddeyi tanıyarak buna karşı koruyucu antikor üretir.

Hepatit B aşısı nedir, zorunlu mu? Hepatit B aşısı kimlere, ne zaman yapılır?

İçindekiler

  • Hepatit B aşısı zorunlu mu?
  • Hepatit B aşısı kimlere yapılır?
  • Hepatit B aşısı ne zaman yapılır?
  • Hepatit B aşısı yan etkileri nelerdir?
  • Hamilelikte (Gebelikte) Hepatit B aşısı

Gelecek zamanlarda vücut Hepatit B virüsü ile karşılaştığında bu antikorlar virüsü hızlı bir şekilde yok ederek enfeksiyon riskini önler.

Hepatit B aşısı zorunlu mu?

Hepatit B aşısı pek çok ülkede zorunlu olan aşı kapsamında yer alır. Türkiye'de de Hepatit B aşısı bebeklik döneminde yapılması zorunlu olan aşılardan biridir. Hepatit B aşısı bebekleri ve çocukları hepatit B virüsünden korunmayı amaçlar.

Zorunlu olmasının en temel sebebi ise hepatit B virüsünün taşıyıcı oranını azaltmak ve toplum sağlığını korumaktır. Hepatit B aşısının yapılmaması gibi durumlarda ölümle dahi sonuçlanan ciddi rahatsızlıkların görülme oranı da oldukça yüksektir.

Hepatit B aşısı kimlere yapılır?

Hepatit B aşısının kimlere yapıldığı konusunda şu şekilde bir sıralama yapılabilir:

  • Yeni doğan bebekler: Aşı genel olarak doğumdan hemen sonra uygulanır. Dünya Sağlık Örgütü yeni doğan bebeklere ilk doz Hepatit B aşısının 24 saat içinde uygulanmasını önerir.
  • Çocuklar: Çocukluk aşı takviminde yer alan aşının 2. dozu 1. aydan, 3. dozu ise 6. aydan sonra uygulanır.
  • Yetişkinler: Hepatit B aşısı yetişkin grubunda sağlık çalışanlarına, Hepatit B taşıyıcısı ie temas kuranlara, cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riski olanlara ve bağışıklık sistemi zayıflamış olan yetişkinlere uygulanır.

Hepatit B aşısı ne zaman yapılır?

Bir çok aşı gibi Hepatit B aşısının da yapılması gereken zaman dilimleri bulunur. Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen Hepatit B aşısı 3 doz şeklinde uygulanan bir aşıdır. İlk doz aşı doğumdan hemen sonra ya da ilk ziyaret sırasında yapılır. 2. doz aşı ilk doz yapıldıktan 1 ay sonra yapılır. Son olarak 3. doz aşı ilk dozdan 6 ay sonra yapılır.

Hepatit B aşısı olan bir bebeğin bu virüse karşı ömrü boyuncu bağışıklığı olur. Fakat bu aşının yaptırılmaması gibi durumlarda virüs, farklı yollar ile bulaşma riski taşır. Aşı bebeklik döneminde yaptırılmadığı takdirde yetişkinlik döneminde de yapılabilir. Böylece geç kalınmış olsa da karaciğer sağlığı korunma altına alınabilir. Yetişkinler ve risk altında olan gruplar için ise benzer bir aşılama takvimi uygulanır.

Hepatit B aşısı yan etkileri nelerdir?

Her aşı grubunda olduğu gibi hepatit B aşısının da yapıldıktan sonra bazı yan etkileri oluşur. Hepatit B aşısı yan etkileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Aşı yapılan bölgenin kızarması ve ağrıması,
  • Hafif bir şekilde oluşan ateş,
  • Yorgunluk ve baş ağrısı,
  • Halsizlik ve huzursuzluk hissi,
  • Görülme oranı oldukça az olsa da alerjik reaksiyonlar.

Hamilelikte (Gebelikte) Hepatit B aşısı

Hamilelik sırasında Hepatit B aşısı belirli durumlarda önerilen bir aşıdır. Annenin hem kendisi hem de doğacak olan bebeği virüsten korumayı amaçlayan bu aşı gebelik esnasında yapılırken riskler ve faydalar göz önüne alınmalıdır. Hamilelik esnasında Hepatit B virüsü olan anne adayı, virüsü doğum esnasında bebeğine geçirme riski taşır. Bu kapsamda hamilelik sırasında enfeksiyon riski olan anneler için Hepatit B aşısı önemlidir ve yapılması gerekir. Gebelikte güvenli kabul edilen aşılar arasında yer aldığı için fetüs üzerinde olumsuz bir etki göstermez.

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Anahtar Kelimeler:
hepatit b
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