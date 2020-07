Hepatite karşı kendimizi nasıl koruruz?

Her yıl dünya genelinde 1,45 milyon insan hepatit nedeniyle hayatını kaybediyor. Yaklaşık 400 milyon kişi hepatitle yaşıyor ve tahminlere göre bunların %95’i hepatit taşıyıcısı olduğunu bilmiyor. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 200 bin kişi Hepatit B tanısı alıyor, toplam 3 milyon kişi ise hepatit taşıyıcısı. 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Sabri Ülker Vakfı, hepatite karşı korunma yöntemlerinin önemini vurguladı. Vakfın bilgilendirmesine göre hepatit, A-B-C-D ve E olarak tanımlanan 5 hepatit virüsü ile çeşitli ilaçlar, uzun süreli alkol kullanımı veya çeşitli zararlı kimyasal maddelere maruz kalma sonucunda ortaya çıkabilen ve basitçe karaciğer iltihaplanması olarak tanımlanan bir hastalık. Viral nedenlerle olan hepatitler bulaşıcı. Hepatit A ve E, güvenli ve hijyenik olmayan su ve besinlerle bulaşabilirken; Hepatit B, C, D kan ve vücut sıvılarıyla bulaşıyor. Hepatit bazı kişilerde siroz ve karaciğer yetmezliğine veya kansere neden olabiliyor ancak gerekli önlemleri alarak hepatitten korunmak mümkün.