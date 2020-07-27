Hepatite karşı kendimizi nasıl koruruz?

Her yıl dünya genelinde 1,45 milyon insan hepatit nedeniyle hayatını kaybediyor. Yaklaşık 400 milyon kişi hepatitle yaşıyor ve tahminlere göre bunların %95’i hepatit taşıyıcısı olduğunu bilmiyor. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 200 bin kişi Hepatit B tanısı alıyor, toplam 3 milyon kişi ise hepatit taşıyıcısı. 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Sabri Ülker Vakfı, hepatite karşı korunma yöntemlerinin önemini vurguladı. Vakfın bilgilendirmesine göre hepatit, A-B-C-D ve E olarak tanımlanan 5 hepatit virüsü ile çeşitli ilaçlar, uzun süreli alkol kullanımı veya çeşitli zararlı kimyasal maddelere maruz kalma sonucunda ortaya çıkabilen ve basitçe karaciğer iltihaplanması olarak tanımlanan bir hastalık. Viral nedenlerle olan hepatitler bulaşıcı. Hepatit A ve E, güvenli ve hijyenik olmayan su ve besinlerle bulaşabilirken; Hepatit B, C, D kan ve vücut sıvılarıyla bulaşıyor. Hepatit bazı kişilerde siroz ve karaciğer yetmezliğine veya kansere neden olabiliyor ancak gerekli önlemleri alarak hepatitten korunmak mümkün.

HEPATİTEN KORUNMADA EN ETKİLİ YÖNTEM AŞI Hepatit A ve B virüsü için geliştirilen aşılar var. Çocukluk dönemi aşı takviminde yer alan Hepatit A aşısı Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yenidoğan 18. ve 24. Aylarda 2 doz halinde uygulanırken; genellikle hastalığın yaygın olduğu bölgelere seyahat etmeden en az 1 ay önce de uygulanıyor. Hepatit B aşısı ise, Sağlık Bakanlığı tarafından 1998 yılı itibarıyla yeni doğanların aşı takvimine eklenerek, zorunlu hale geldi. Böylelikle doğumda, 1. Ayın ve 6. Ayın sonunda olmak üzere toplam 3 doz halinde uygulanıyor. Hepatit B aşısının 3 dozunu tamamlayanların, hastalıktan 20 yıla kadar %90 oranında korunabildiği bildiriliyor. KİŞİSEL HİJYENE DİKKAT EDİN Hijyenik olmayan koşullar, hepatitin bulaşmasına (özellikle Hepatit A) zemin hazırlayabiliyor. Hijyen denilince akla ilk olarak el hijyeni ve “el yıkama” geliyor. Elleri uygun ve doğru şekilde yıkamak hepatitten korunmada anahtar rol oynayabilir. El yıkamak kadar, el yıkamayı ihmal etmememiz gereken koşulların farkında olmamız da çok önemli. Ev de ve/veya dış ortamlarda yemek pişirme ve servisi çok önemli. Eller pişmemiş- çiğ besinlere (özellikle et, balık, tavuk, yumurta vb.) dokunduktan sonra, yemek hazırlamadan ve yemeden hemen önce ve sonra, tuvaleti her kullandıktan sonra, toplu taşıma araçları, ortak telefon kullanımından sonra, para alışverişinden sonra mutlaka yıkanmalıdır.