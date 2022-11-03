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Hepimiz evlerimizde bunu yapıyoruz! Şarj aletini prizde takılı bırakmanın elektrik faturasına TL olarak yansıması... Test edilip hesaplandı, 1,5 milyon izlendi

03.11.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarj aletini prizde takılı bırakanların belki de en çok merak ettiği sorunun yanıtı belli oldu. "Prizde şarj aleti bırakmak elektrik harcar mı? Şarj aletini prizde bırakırsak aylık kaç TL fazla elektrik faturası öderiz?" soruları yüksek gelen elektrik faturaları sonrası daha bir önem kazanırken, internette yayılan bir video adeta viral oldu. Prizde bırakılan bir şarj aletinin günlük ve ay sonunda harcadığı elektrik ve faturaya yansıması hesaplandı.

Hepimiz evlerimizde bunu yapıyoruz! Şarj aletini prizde takılı bırakmanın elektrik faturasına TL olarak yansıması... Test edilip hesaplandı, 1,5 milyon izlendi

Yüksek gelen elektrik faturaları karşısında vatandaşlar zorlanırken, yeni tedbirler almaya çalışıyor. Evlerde açık kalan ışık, buzdolabı, klima, su ısıtıcıları... hangisinin daha çok elektrik harcadığını bilmeden herkes tasarruf yapmaya çalışıyor. İnternette dolaşan bir video harcanan elektrikle ilgili soru işaretleri olanlara adeta ilaç gibi geldi. Söz konusu video yaklaşık 1,5 milyon izlenirken "Hep hesaplayalım demiştim benim için yapmışınız" yorumları dikkat çekti.

ŞARJ ALETİNİ PRİZDE BIRAKANLAR DİKKAT!

"Prizde şarj aleti bırakmak elektrik harcar mı?" sorusuna yanıt aranan videoda bu durum test edildi.

ŞARJ ALETİNİ PRİZDE TAKILI BIRAKIRSAK ELEKTRİK FATURASINA NE KADAR YANSIR?

Söz konusu videoda aynı zaman da "Herhangi bir şarj aletini prizde takılı bırakırsak ay sonuna elektrik faturasına ne kadar etki eder?" sorusuna da yanıt verildi.

iPhone kutularına konmayan şarj aleti... iPhone kutularına konmayan şarj aleti...

ShiftDelete'nin yaptığı test videosunda özel Bir cihaz kullanıldı. Şarj aleti boştayken özel cihaza takılırken, özel cihaz da prize takıldı.

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AYLIK FATURAYA YANSIYAN TUTAR...

Söz konusu adaptör saatte sadece 0.1 watt tüketti. Eğer buradaki tüketimi aylığa vurursak sadece 12-20 kuruşluk bir enerji tüketiminin faturaya yansıyacağını söyleyebiliriz.

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Ancak bunu milyonlarca insanın yapabileceğini düşünürsek, ortaya çıkan boşa enerji tüketimi dikkat çekebilir.

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