HABER

"Hepimiz Göçmeniz - Irkçılığa Hayır" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 12:28 | Son Güncelleme

Son dönemde göçmenlere yönelik tırmandırılan nefret dalgasına ve linç girişimlerine karşı "Hepimiz Göçmeniz - Irkçılığa Hayır" adı altında imza kampanyası başlatıldı - Kampanya metninden: - "Tüm kamuoyunu, çok daha kötü gelişmelerin yolunu açabilecek bu nefrete karşı durmaya, Suriyelileri hedef haline getiren yalanları teşhir etmeye çağırıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Son dönemde göçmenlere yönelik tırmandırılan nefret dalgasına ve linç girişimlerine karşı "Hepimiz Göçmeniz - Irkçılığa Hayır" adı altında imza kampanyası başlatıldı.

"Hepimiz Göçmeniz - Irkçılığa Hayır" kampanyasının metninde, göçmenlere yönelik nefretin durdurulması çağrısı yapıldı.

Son birkaç yıldır aşırı sağ siyasetlerin ve otoriterliğin küresel çapta yükselişinin tüm dünyada göçmenleri hedef haline getirdiği aktarılan metinde, şunlar kaydedildi:

"ABD-Meksika arasındaki sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybeden baba kızın görüntüleri hepimizi sarsmışken, Trump'ın atadığı Göç Dairesi Başkanı, suçlunun ölen baba olduğunu söyledi. Akdeniz'de kurtardığı göçmenleri taşıdığı gemiyle bir limana yanaşan Carola Rackete, hapis yatma riskiyle karşı karşıya kaldıktan sonra kamuoyunun tepkisi sonucu serbest kaldı.
Türkiye'de ise göçmenler sürekli olarak yalanlar üzerinden toplumsal sorunların kaynağı gibi gösteriliyor. Seçim kampanyalarında sürekli olarak 'Suriye'ye geri gönderilecekleri' vadediliyor.

Sosyal medyada yaygınlaştırılan nefret, İkitelli'de olduğu gibi linç girişimlerine dönüşüyor.
Çoğu zaman olduğu gibi ırkçı nefret yine bir taciz iddiasıyla başlatıldı. Emniyet ve Valilik daha sonra bu haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ancak çoktan Suriyelilerin dükkanları taşlanmış ve yağmalanmıştı.
Twitter'da 'Suriyeliler defoluyor.' veya 'Ülkemde Suriyeli istemiyorum.' gibi başlıklar, medyanın ve siyasetçilerin de kışkırtmasıyla Suriyelilere yönelik saldırılara uygun zemini yaratıyor.
Linçleri başlatan haberler genellikle yalan çıksa da herhangi bir bireyin yaptığını tüm bir gruba mal etmek, bir Suriyelinin suç işlediği iddiası üzerinden tüm Suriyelileri bundan sorumlu tutmak ırkçılıktır. Üstelik, Suriyelilerin evlerine ve iş yerlerine yönelik saldırılar suçtur."

Metinde, bu tarz ırkçı provokasyonların cezasız geçiştirilmesinin, saldırganları yeni hedefler için cesaretlendirdiği ifade edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Öte yandan, Suriyelilerin Suriye'de yaşanan savaşta ölen Türk askerlerinin sorumluluğunu üstlenmesini isteyen ve bu nedenle sık sık onları hedef tahtasına oturtanlar var. Suriyeli göçmenler Suriye'de yaşanan çatışmaların, savaşın ya da Türk askerlerinin ölmesinin sorumlusu değiller. Suriyeli göçmenler, Suriye'de süren savaş ve çatışmaların mağdurlarıdırlar.
Görev ve sorumluluk sahiplerini, göçmenlerin can güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri almaya ve saldırıları örgütleyenlere caydırıcı cezaları devreye sokmaya çağırıyoruz. Tüm kamuoyunu, çok daha kötü gelişmelerin yolunu açabilecek bu nefrete karşı durmaya, Suriyelileri hedef haline getiren yalanları teşhir etmeye çağırıyoruz.
En kötü koşullarda çalıştırılarak sömürülen, yoksullukla ve ırkçılıkla boğuşan göçmenler kardeşimizdir. Onlarla dayanışmayı ve kardeşliği inşa edelim."

Türkiye'de ilk kez gerçekleşti! Gökyüzü böyle süslendi Türkiye'de ilk kez gerçekleşti! Gökyüzü böyle süslendi
Tunceli’de "leopar" heyecanıTunceli’de "leopar" heyecanı
Filmleri aratmayan kovalamaca ile yakalandılarFilmleri aratmayan kovalamaca ile yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama hepimiz göçmeniz ırkçılığa hayır Suriye

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

SON DAKİKA! Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Mersin'deki şüpheli ölümlerle ilgili flaş gelişme!

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İmamoğlu'nu ziyaret etti!

İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara!

Gören hayran kalıyor! İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı! Ağlama seslerini duyan komşular yardıma koştu

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.