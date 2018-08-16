Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın babası Ekrem Yılmaz, "Hepimiz şehit olmaya hazırız. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Bir ölür bin diriliriz. Vatan sağ olsun." dedi.

Operasyonda şehit olan güvenlik görevlilerinin acı haberi alan yakınları Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.

Şehit Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın babası Ekrem Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, "Hepimiz şehit olmaya hazırız. Şehitler ölmez vatan bölünmez. İçişleri Bakanı ve Recep Tayyip Erdoğan'a selam söyleyin. Bir ölür bin diriliriz. Vatan sağ olsun. Diyarbakırlıyım, Kürt'üm ama Türk oğlu Türk'üm. Zaza'yım ama kafir değilim. Vatana Kürşatlar feda olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit yakınları tekbir getirerek "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile jandarma uzman çavuşlar Kürşat Yılmaz, Tuncay Doğan ve Oğuzhan Tekerek şehit olmuştu.

