HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hepimizin başına geliyor! Alınmayan para üstüne tazminat hakkı: 1 kuruşun karşılığında 10 bin lira...

Hepimizin başına geliyor! Alınmayan para üstüne tazminat hakkı: 1 kuruşun karşılığında 10 bin lira...

04.06.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışverişlerde sıkça rastlanılan küsuratlı fiyatlardan para üstü alınmadığı takdirde tazminat kazanılabileceği ifade edildi. Tüketici Birliği Şube Başkanı Neşet Gündüz, alışverişte 1, 5, 10 kuruş para üstünü 'Bozuk para yok' gerekçesiyle ödemeyen firmalara dava açılabileceğini ve bu firmaların 10 bin liraya varan tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

Hepimizin başına geliyor! Alınmayan para üstüne tazminat hakkı: 1 kuruşun karşılığında 10 bin lira...

Alışverişlerde küsuratlı fiyatlar sıkça karşımıza çıkarken, genellikle 1, 5 ve 10 kuruş para üstleri, 'bozuk yok' bahanesiyle verilmeyebiliyor. Vatandaş bu parayı önemsemezken, uzmanlar, tazminat davası açıldığı takdirde 10 lira kazanılabileceğini ifade etti.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, çarşı, mağaza ve market ürünlerinin etiketlerinde insanların dikkatini çekmek için '19.99 lira', '49.90 lira' gibi fiyatlandırmanın sık sık kullanıldığını vurguladı. Alışveriş sonrası kasada genellikle 1, 5 ya da 10 kuruşun, bozuk para olmadığı gerekçesiyle tüketiciye ödenmediğini söyleyen Gündüz, zaman zaman müşterilerin de 'Ne olacak 1 kuruştan' düşüncesiyle çok önemsemediğini dile getirdi.

'ETİKET FİYATI İLE FİŞİ KARŞILAŞTIRIN'

Gündüz, 99 kuruş gibi küsuratlı satış yapan mağazalardan para üstü talep edilmedikçe ödenmeyen bu kuruşların, birikerek büyük meblağlar oluşturduğunun altını çizdi. Para üstü ödenmeyen 1 kuruşların ülke ekonomisine de zararı olduğuna dikkati çeken Gündüz, tüketicilere ürünün etiket fiyatı ile alışveriş fişindeki miktarı karşılaştırmaları çağrısı yaptı. Gündüz, tüketicinin 1, 5 ya da 10 kuruş para üstü ödemeyen firmalara yönelik şikayette bulunup, maddi ve manevi tazminat davası açabileceğini söyledi. Gündüz, bu firmaların 10 bin liraya varan tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini de dile getirdi.

'ALDATMACAYA YÖNELİK, KANUN İHLALİ'

Küsuratlı fiyatlandırmanın aldatıcı olduğunu ifade eden Neşet Gündüz, şunları söyledi:

"Alışveriş merkezi ya da mağazada 17.95 lira, 1999 lira 75 kuruş gibi rakamlar çıkıyor. Bu tüketiciyi yanıltmaya, aldatmacaya yönelik harekettir. Ayrıca kanun ihlalidir. Paranın üzeri verilmeyecek şekilde etikete yansıtılması, ürün fiyatının ucuz olduğu algısı oluşturuyor. Tüketici para üzerini ya da ürünün iadesini istediğinde verilmemesi halinde şikayet edebilir." (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da maymun çiçeği virüsü paniği! Hemen harekete geçtilerİstanbul'da maymun çiçeği virüsü paniği! Hemen harekete geçtiler
Aşiretler kent meydanında kavga etti: Asker desteğe geldi, esnaf kepenk kapattı, yaralılar varAşiretler kent meydanında kavga etti: Asker desteğe geldi, esnaf kepenk kapattı, yaralılar var
Babası intihar etmişti! Elif bebeğin ölüm nedeni ortaya çıktı! Babası intihar etmişti! Elif bebeğin ölüm nedeni ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Tazminat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak!

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Türkiye onları konuşmuştu... Yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı

Özdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Saniyeler içinde geri sildi

Özdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Saniyeler içinde geri sildi

Herkes şaşırdı! Düğün sırasında yıkmaya geldiler

Herkes şaşırdı! Düğün sırasında yıkmaya geldiler

Balıkesir'de korkutan deprem!

Balıkesir'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Seks kasetleri sızdı! Akılalmaz ceza: Direğe bağlayıp...

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Çok gizli sırrını paylaştı: Nerede olursa olsun...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Üvey anne dehşeti! Boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

Üvey anne dehşeti! Boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

Onları gören anında boğulma numarası yapıyor

Onları gören anında boğulma numarası yapıyor

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.