Hepimizin bildiği o logoyu kimin tasarladığını biliyor musunuz?

Dünyaca ünlü lolipop markasının logosunu tasarlayan kişinin Sivri Bıyık ve Erime Saatleri ile tanınan sürrealist Ressam Salvador Dalí olduğunu ve bunu lolipop şirketinin kurucusu olan arkasaşının ricası üzerine yaptığını biliyor muydunuz?

İşte o logonun ortaya çıkış öyküsü...

Katalan lolipopu 1958’de şirketin kurucusu Enric Bernat’ın sopaya bir bonbon yerleştirme fikrini ortaya çıkarmasıyla ilk kez ortaya çıktı. Şekerin bir futbol topu olduğunu ve ağzın ağ olduğunu hayal eden adam, ürünü “GOL” olarak adlandırdı. Ancak bu fikir pek tutmadı. Böylece Bernat, “Chupa Chups” adlı ürününü (İspanyolca’dan chupar’ “emmek” anlamına geliyor) yeniden adlandıran reklam ajansını kiraladı. Geriye kalan tek şey markalaşma oldu. 1969’da Bernat, sanatçı arkadaşı Salvador Dalí ile birlikte kahve içerken sohbet arasında yeniden markalaşmak için bir ajansla çalışmaya başladığını anlattı.

Bu sırada Ressam Salvador Dali, çalışmaya başladı, etrafında bulunan gazetelerin kenar boşlukları üzerinde bir saat karalama yaptı. Dalí’nin versiyonu olan marka yazısını papatya tasarımına ustalıkla entegre etti ve tasarım o zamandan beri pek değişmedi. Phaidon, tasarımın son derece akıllı bir özelliğine dikkat çekiyor: