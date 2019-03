"Hepimizin tepkisi ezana dönük saygısızlığa yönelik"

- "Son zamanlarda çok fazla yalan haber yapıldı"

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında Mısır yönetimine yakın bir dergide son derece ahlak dışı, hiçbir şekilde saygıyla karşılanmayacak ve saygısızca birtakım tutumlarda bulunulduğuna dikkati çekerek, bu tür olayların ciddiye alınmaması gerektiğini ancak özellikle son zamanlarda çok fazla yalan haber yapıldığını söyledi.

Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 'Kudüs'ü, İsrail'in başkenti olarak tanıdığı ya da tanımaya hazırlandığı' şeklinde ifadeler yer alıyor. Bilenler için komik, bunu yapanlar için ise maalesef sadece kendi hanelerine yazılacak saygısız bir işe imza atıyorlar. Bu tür propagandalardan Cumhurbaşkanımız etkilenmez. Cumhurbaşkanımızın İslam ve Arap dünyasındaki imajı etkilenmez. Bu propagandayı yapanlar sadece kendi kendilerine bir not vermiş oluyorlar. O not da sokaktaki insanların, vicdanı ve duası Türkiye'yle olan insanların herhangi bir şekilde geçer not vereceği bir not olmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs konusundaki hassasiyetini İsrail basınının da çok iyi bildiğini vurgulayan Çelik, "Türkiye'de bir tek Kılıçdaroğlu duymamıştı Birleşmiş Milletler konuşmasını. Anlaşılan Mısır yönetimi de bu tip yalan haberlerle, çevresine yakın yayın organlarıyla bunu örtbas edebileceğini düşünüyor. Bu yayınları da bir kere daha kınadığımızı ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.