BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Suriyelilere yönelik provokasyonlara ilişkin, "Kavgayı sadece terör örgütleri değil birtakım ABD, İsrail başta olmak üzere Batılı güçler istiyor, hepimizin teyakkuz halinde olması ve provokasyonlara gelmemesi lazım." dedi.

Destici, partisinin il kongresinin ardından tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret etti. Burada bir süre Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamda dua eden Destici, vatandaşlarla da sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Destici, kentte 3 gün önce Türkler ve Suriyeliler arasında bir gerginliğin yaşandığını hatırlatarak, konuyla ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldığını söyledi.

Vatandaşlara provokasyonlara gelmemeleri konusunda uyaran Destici, şöyle devam etti:

"Birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlar var. Burada kısa süre önce üzücü bir hadise yaşandı. Devlet bununla ilgili tedbirlerini aldı. İçeriden de bu kavgayı tahrik edenler var. Bunlarla ilgili de ciddi çalışmaların yapıldığını biliyorum. Terör örgütlerinin, PKK başta olmak üzere tamamının arzusu, Türk vatandaşları ile Suriyeliler arasında bir kavga çıksın, hatta büyüsün, Şanlıurfa ile sınırlı kalmayıp, bütün bölgelere sıçrasın. Kavgayı sadece terör örgütleri değil birtakım ABD, İsrail başta olmak üzere Batılı güçler istiyor. Hepimizin teyakkuz halinde olması ve provokasyonlara gelmemesi lazım. Tedbir almak lazım. Halk tahrik edilmeye çalışılıyor."

Destici, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nu da ziyaret etti.

