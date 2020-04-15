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'Hepinizi öldüreceğim' diye tehdit edip... Sosyal medya ayağa kalktı, yakalandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2020 20:39 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta Semiye Eylence adlı kadın eski eşi tarafından yolu kesilerek bir kulübeye götürülerek, darp edildi. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski eşine şiddet uygulayan Recep Y'yi Başakşehir'de gizlendiği konteynerde yakaladı. Darp edilen kadın yaşadıklarını çektiği video ile anlatırken, şüpheli tutuklandı.

'Hepinizi öldüreceğim' diye tehdit edip... Sosyal medya ayağa kalktı, yakalandı!

Semiye Eylence adlı kadın, Twitter'deki hesabından paylaştığı videoda eski eşi Recep Y.'den aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 5 yıldan bu yana ayrı yaşadıklarını, 3 yıl önce ayrıldığını anlattı. Semiye Eylence, dün saat 06.45 sıralarında işe gitmek üzere evden ayrıldığı sırada Recep Y.'nin (50) yanına yaklaştığı beyaz renkli bir otomobile kendisini zorla bindirdikten sonra dayak attığını anlattı. Eylence, kızlarından birisinin çektiği videoda, "Beni kulübe gibi bir yere götürerek, dayak atmaya devam etti. 'Hepinizi öldüreceğim' diye tehditlerde bulundu. Bir ara silahını gösterdi. Ayrıca bıçak gösterdi. Saat 07.00'den 11.00'e kadar beni burada tuttu. Ömrüm dayak yemekle geçti. Her tarafımda ezikler var. Polise gidip ifade verdim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olur yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

Semiye Eylence, bir süre sonra tanımadığı bir kişinin gelerek kendisini buradan çıkardığını anlatırken, polise giderek Recep Y.'den şikayetçi olduğunu bildirdi. Eski eşinden şiddet gören Semiye Eylence'ye 2 ay süreyle 'uzaklaştırma tedbiri çağrı üzerine koruma' istenirken, ayrıca elektronik kelepçe için evrak düzenlendi.

KONTEYNERDE YAKALANDI, TUTUKLANDI

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan Recep Y.'yi bugün Başakşehir'deki Şahintepe Mahallesi'nde kaldığı konteynerde bir kuru sıkı tabanca ile yakalandı. Recep Y.'nin hakkında, bu yıl 'Kasten yaralama tehdit hakaret kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', geçen 4 yıl içerisinde, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 3 kez, 'tedbir kararına aykırılık', 2 kez tehdit, kasten yaralama ve 6 bin 137 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı belirtildi. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Recep Y. tutuklandı.

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Esenyurt Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Başakşehir Semiye Eylence

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