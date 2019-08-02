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Hepmizin sorunu! Koltuk altı neden kararıyor?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 02.08.2019 13:49 | Son Güncelleme

İster tıraş bıçağı kullanın ister epilasyon aleti kararan koltuk altları birçoğumuzun sorunu. Peki estetik olarak pek hoş görünmeyen koltuk altı kararmasına yanlış izlediğimiz bir yol neden olabilir mi? Dermatolog Dr. Sheel Desai Solomon'a göre evet.

Hepmizin sorunu! Koltuk altı neden kararıyor?

Koltuk altı bölgesinin kararmasında birçok neden etkili. Bunlar; tıraş ile temizlemek, menopoz dönemi, hormonal değişmler, kozmetik ürünler ya da obezite gibi sorunlar olabilir. Bununla birlikte genetik yollarla da kişiye miras kalabilir.

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Ancak koltuk altı kararmasının genel nedeni çoğunlukla yanlış tıraş yolunu seçmek. Dermatolog Dr. Sheel Desai Solomon, kadınların koltuk altlarını çoğunlukla yanlış tıraş ettiğini söylüyor ve ekliyor:

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'Kuru cilde uygulanan tıraş bıçağı hem kararmaya hem de kılların daha kalın çıkmasına neden olur. bu da bu sorunun çözüme kavuşmasını zorlaştırır. Bununla birlikte, koltuk altı cildini aydınlatmak için evde bir çözüm uygulayabilirsiniz.

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Bir çorba kaşığı limon suyu ve bir çorba kaşığı aloe verayı karıştırın. Bu karışımı koltuk altlarına uygulayın ve 10 dakika bekleyin, ardından normal şekilde yıkayın. Limon suyu aydınlatıcı görevi görecek, aloe vera da cildi yatıştıracak ve yumuşatacaktır.'

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