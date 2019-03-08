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Hepsi aynı minibüsten çıktı! Bu manzaraya polis bile şaşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 09:41 | Son Güncelleme

Van Hakkari karayolunun Gürpınar ilçesi yakınlarında polis tarafından durdurulan minibüsten 32 kaçak göçmen çıktı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

15 kişilik minibüsten çıkan göçmenler ile ilgili soruşturma başlatan polisler, gözaltına aldıkları F.A.'yı emniyet müdürlüğündeki ifadesinin ardından mahkemeye götürdü. F.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

15 kişilik minibüste 32 kaçak yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesindeki Van- Hakkari karayolunda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan 15 kişilik minibüste arama yapıldı. Minibüste Afganistan ve Bangladeş uyruklu 32 kaçak göçmen yakalandı.
Yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla F.A. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)
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Van minibüs kaçak göçmenler

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