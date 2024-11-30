HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hepsi bir ayda yakalandı! KUYU operasyonlarıyla 6 ayrı çeteye darbe

Hepsi bir ayda yakalandı! KUYU operasyonlarıyla 6 ayrı çeteye darbe

30.11.2024 09:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre kasım ayında Jandarma tarafından düzenlenen “KUYU” operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı.

Hepsi bir ayda yakalandı! KUYU operasyonlarıyla 6 ayrı çeteye darbe

Bakan Yerlikaya “KUYU” operasyonlarının detaylarını paylaştı. 46 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 29 kişi tutuklandı. Yerlikaya paylaşımında "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören hiçbir organize suç örgütüne fırsat vermiyoruz" mesajını verdi.

Ekran görüntüsü 2024-11-30 091759

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da R.B.’nin elebaşılığını yaptığı (Kuyu-47), Samsun’da N.B.’nin elebaşılığını yaptığı (Kuyu-48), Giresun’da R.N.’nin elebaşılığını yaptığı (Kuyu-49), Antalya’da Ü.K., H.B. ve M.H.’nin elebaşılığını yaptığı 3 farklı örgüt (Kuyu-50) olmak üzere; 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik kasım ayı içinde Jandarma tarafından düzenlenen “Kuyu” operasyonlarında 46 şüpheli yakalandığını belirterek 29’unun tutuklandığını, 15’i hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer 2 şüphelinin işlemlerine ise devam edildiğini bildirdi.

"Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören hiçbir organize suç örgütüne fırsat vermiyoruz" diyen Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul (Kuyu-47), Samsun (Kuyu-48), Giresun (Kuyu-49), Antalya (Kuyu-50) olmak üzere 4 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit ve Şantaj, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tefecilik, Göçmen Kaçakçılığı ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Ekran görüntüsü 2024-11-30 091811

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

Huzuru tesis etmek için yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı!

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı!

Narin cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı...

Narin cinayetinde yeni gelişme! Ses kaydı...

Haber gece saatlerinde geldi! Suriyeli muhalifler kent merkezini ele geçirdi

Haber gece saatlerinde geldi! Suriyeli muhalifler kent merkezini ele geçirdi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bahçesaray Belediyesi'ne kayyum atandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.