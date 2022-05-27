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  4. Hepsi Çanakkale Boğazı'ndan çıkarıldı! Bakın ne için kullanılıyor

Hepsi Çanakkale Boğazı'ndan çıkarıldı! Bakın ne için kullanılıyor

27.05.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'ndan yasa dışı ahtapot avcılığı yapıldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik komutanlığına bağlı ekipler, denizin dibinden 1614 adet tuzak çıkarırken, tuzağa yakalanmış ve canlı halde bulunan 28 ahtapot da denize salındı.

Hepsi Çanakkale Boğazı'ndan çıkarıldı! Bakın ne için kullanılıyor

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadele çerçevesinde, yasak zamanda ahtapot avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine hareket geçti. Dron ile yapılan çalışmalar sonucunda, deniz dibine bırakılan ahtapot tuzaklarına ait şamandıraların mevkileri tespit edildi ve 21 farklı mevkide bin 614 adet ahtapot tuzağı deniz dibinden çıkarıldı. Ayrıca, ahtapot tuzaklarında tespit edilen 28 adet canlı ahtapot da denize bırakıldı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, denizlerde bulunan canlıların korunması ve her türlü yasa dışı faaliyetlerle aralıksız mücadeleye devam edeceklerini belirtti. (DHA)

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