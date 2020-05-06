Hepsi çok önemli: Zoom üç yeni özellik ile güncelleniyor!

Zoom koronavirüs döneminin en çok kullanılan uygulamalarından biri. Fakat uygulamanın adı son zamanlarda pek iyi şekilde anılmıyor. Zira yaşanan hacker saldırıları ve ortaya çıkan güvenlik sorunları, insanların Zoom'a olan bakışını değiştirdi. Hal böyle olunca kullanıcılar Zoom yerine alternatif video konferans uygulamalarına yönelmeye başladı. Kaybettiği kullanıcılarını geri kazanmak isteyen Zoom ise güvenlik kaygılarını yok etmek için iki aşamalı bir plan hazırladı. Bu planın ilk aşaması, Zoom'u ücretli kullanan kullanıcılara yönelikti. Zoom onlar için bir güncelleme yayınladıktan sonra, planın ikinci aşamasına geçildi, yani ücretsiz Zoom kullanıcılarına.

ÜCRETSİZ TOPLANTILARA ŞİFRE DESTEĞİ GELİYOR

Zoom ücretsiz sürüm kullanıcıları için üç yeni güvenlik özelliği yayınlayacağını açıkladı. Bu özelliklerin ilki, toplantılara parola belirleme üzerine olacak. Ücretsiz Zoom hesapları PMI (Personal Meeting ID- Kişisel Toplantı Kimliği) dahil tüm toplantılar için bir parola oluşturacak. Bu parola sayesinde toplantıların güvenliğini sağlamaya yönelik ilk adım atılacak. Gelelim ikinci özelliğe.