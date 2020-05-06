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Hepsi çok önemli: Zoom üç yeni özellik ile güncelleniyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.05.2020 17:25 | Son Güncelleme

Koronavirüs döneminde kullanım sayısı artan Zoom, güvenlik sorunlarını giderecek bir güncellemenin müjdesini verdi. Buna göre Zoom uygulamasına üç yeni özellik ekleyecek.

Hepsi çok önemli: Zoom üç yeni özellik ile güncelleniyor!

Zoom koronavirüs döneminin en çok kullanılan uygulamalarından biri. Fakat uygulamanın adı son zamanlarda pek iyi şekilde anılmıyor. Zira yaşanan hacker saldırıları ve ortaya çıkan güvenlik sorunları, insanların Zoom'a olan bakışını değiştirdi. Hal böyle olunca kullanıcılar Zoom yerine alternatif video konferans uygulamalarına yönelmeye başladı. Kaybettiği kullanıcılarını geri kazanmak isteyen Zoom ise güvenlik kaygılarını yok etmek için iki aşamalı bir plan hazırladı. Bu planın ilk aşaması, Zoom'u ücretli kullanan kullanıcılara yönelikti. Zoom onlar için bir güncelleme yayınladıktan sonra, planın ikinci aşamasına geçildi, yani ücretsiz Zoom kullanıcılarına.

ÜCRETSİZ TOPLANTILARA ŞİFRE DESTEĞİ GELİYOR

Zoom ücretsiz sürüm kullanıcıları için üç yeni güvenlik özelliği yayınlayacağını açıkladı. Bu özelliklerin ilki, toplantılara parola belirleme üzerine olacak. Ücretsiz Zoom hesapları PMI (Personal Meeting ID- Kişisel Toplantı Kimliği) dahil tüm toplantılar için bir parola oluşturacak. Bu parola sayesinde toplantıların güvenliğini sağlamaya yönelik ilk adım atılacak. Gelelim ikinci özelliğe.

zoom

ZOOM TOPLANTI YÖNETİCİLERİNE YETKİ VERECEK

Zoom toplantısı düzenleyen kişi bundan sonra gerçek bir toplantı yöneticisi gibi görev alacak. Toplantıya katılacak kişiler, toplantıyı düzenleyen kişi tarafından onaylanarak toplantıya alınacak. Bu özellik zorunlu olarak açık kalacak. Böylece bilinmeyen hesaplar, toplantı odasına giremeyecek. Bir nevi odanın kapısı onların yüzüne kapanacak.

PAROLA YOKSA TOPLANTI DA YOK

Zoom ücretsiz sürümüne gelecek üçüncü ve son özellik ise PMI tarafına gelecek. Zira, kötü niyetli kişilerin bu PMI'ler sayesinde bazı Zoom toplantılarına girebildiği fark edildi. Buna ek olarak, Zoom'un ücretli sürümünde bulunan parola seçeneği, artık ücretsiz seçenekte de kullanılabilecek. Böylece, toplantıya giriş yapmak isteyen kullanıcılar parola olmadan muhabbete, sohbete veya çalışmaya katılamayacak. Zoom'un yeni güncellemesi 9 Mayıs gününden itibaren yayınlanacak.

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