Hepsi Düzce'deki baskın sonrası ele geçirildi! Neler çıktı neler!

Düzce Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde silah ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsa yönelik olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Yakalanan şüphelilerin üzerilerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 3 adet extacy, üç parça halinde 35 gram metamfetamin, dört parça halinde 105 gram esrar, 3 parça halinde 1 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 2 adet cam pipo, 1 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm tabanca, 39 adet tabanca şarjörü, 39 adet tabanca namlusu, 32 adet tabanca parçaları, 5 adet tabanca gövdesi, 9 adet tabanca üst kapak takımı, 2 takım tabanca kabza ve plastik tabanca gövdesi, 133 adet şarjör yayı, 15 adet metal fişek yatağı kullanabilecek aparat, tetik tertibatları, pim ve benzeri malzemeler, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 14 adet 9mm fişek, 20 adet 7,65mm fişek, 8 adet 6,35 mm fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde ticareti, silah imal ve ticareti yapan 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 6136 SKM suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

