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Hepsi Esad sonrası ortaya çıktı! 100 bin kişilik toplu mezar; ‘Aralarında ABD’li ve İngilizler de var’ iddiası

17.12.2024 13:26
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Suriye’de Esad rejimin yıkılışının ardından ortaya çıkanlar tüm dünyada dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Son olarak Şam’ın 40 kilometre kuzeyindeki Qutayfah'da Esad rejimi tarafından katledilen en az 100 bin kişinin cansız bedenin bulunduğu toplu mezar bulunduğu öğrenildi.

Hepsi Esad sonrası ortaya çıktı! 100 bin kişilik toplu mezar; ‘Aralarında ABD’li ve İngilizler de var’ iddiası

Suriye’de bir toplu mezar bulundu. ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü (SETF) Başkanı Mouaz Moustafa, Şam'ın 40 kilometre kuzeyindeki Qutayfah'da Esad rejimi tarafından katledilen en az 100 bin kişinin cansız bedenin bulunduğu toplu mezar bulunduğunu söyledi.

ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü Başkanı (SETF) Mouaz Moustafa, Şam'ın 40 kilometre kuzeyindeki Qutayfah'da toplu mezar bulunduğunu duyurdu. Qutayfah'da 5 toplu mezar bulunduğunu bildiren Moustafa, yalnızca bir toplu mezarda Esad rejimi tarafından katledilen en az 100 bin kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

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“ARALARINDA ABD’Lİ VE İNGİLİZLER DE VAR”

Moustafa, bölgede gömülü ceset sayısının yüz bin kadar olduğunun tahmin edildiğini ifade ederek, “Toplu mezarlarda Suriyelilerin yanı sıra ABD'li, İngiliz vatandaşlarının cansız bedenleri de var. Bu çok fazla. İhtiyatlı bir tahmin” dedi.

KAN DONDURAN DETAYLAR

Moustafa, cesetlerin işkenceyle öldürüldükten sonra toplandıkları askeri hastanelerden toplu mezar yerine gönderildiğini söyledi. Cesetlerin ayrıca Şam Belediyesi cenaze bürosu tarafından taşındığını kaydeden Mouaz Moustafa, personelin cesetleri soğutmalı traktör römorklarından indirilmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

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Moustafa, toplu mezarların açılması ve cesetlerin gömülmesinde çalışan kişilerle konuştuklarını dile getirerek, “Çoğu zaman emir üzerine cesetleri sığdırmak için ezdiklerini ve daha sonra üzerlerini toprakla örttüklerini söylediler” dedi.

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Yüzlerce Suriyeli Esad rejimi tarafından 2011 yılından bu yana öldürüldü ve işkencelere uğradı. (İHA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
suriye toplu mezar haberler esad
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