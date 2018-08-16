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Hepsi geçti o bakakaldı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.08.2018 22:39 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sevimli köpek, diğer köpeklerin geçti yerden geçemeyince, arabanın arkasından dolaştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
köpek sosyal medya

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