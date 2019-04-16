Hepsi Genelkurmay arşivinden çıktı! İşte 23 Nisan ve Atatürk

Gezilerinde çocuklarla ilgilenmeye, okul ziyaretlerinde bir araya gelmeye önem veren Atatürk'ün okula yeni başlayan çoban Mustafa ile Dolmabahçe'deki sohbetini içeren fotoğraf da arşivde yer alıyor.

İşte Atatürk'ün çocuklara olan sevgisi

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin ilerlemesinin temel taşı olarak nitelendirdiği çocuklara olan sevgisi Genelkurmay Başkanlığının arşivlerindeki fotoğraflarla bir kez daha gözler önüne serildi.

Yurt gezilerinde çocuklarla ilgilenmeye, okullara giderek onlarla bir araya gelmeye önem veren Atatürk'ün okula yeni başlayan çoban Mustafa ile Dolmabahçe Sarayı'nda sohbetini içeren fotoğraf da Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde yer alıyor.

Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla büyük önder Atatürk'ün çocuk sevgisini gösteren Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı ve Foto Film Merkezi Komutanlığı arşivlerindeki az bilinen fotoğrafları Anadolu Ajansı ile paylaştı.

Yaşamı boyunca tüm sevdiklerine hangi yaşta olursa olsun "çocuk" diye hitap eden Atatürk'ün çocuk sevgisi hayatının her döneminde kendini gösterdi. İster yurt içi gezilerinde ister aile sohbetlerinde olsun Atatürk'ün yanında mutlaka çocukları görmek mümkündü.

Ziyaretleri sırasında çocuklarla yakından ilgilenen, sohbet eden Atatürk'ün Adana'da bir okulu ve Türkkuşu uçuş alanını ziyareti sırasında çekilen fotoğraflar, Genelkurmay'ın paylaştığı albümde yer aldı.

Fotoğraflardan birinde Atatürk, Yalova'da tanışarak tedavisini üstlendiği ve okula başlamasını sağladığı çoban Mustafa ile Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesinde görülüyor.

Atatürk’ün manevi kızı Ülkü ile fotoğrafları da paylaşılan albümde bulunuyor.