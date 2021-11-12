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Hepsi Grubu'nun Gülçin'i geri döndü! Pozları olay

12.11.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni single çalışması “Birbirimize İyi Gelmiyoruz” u müzik severlerin beğenisine sunan Gülçin Ergül, Türkçe R&B-Pop tarzındaki şarkısında aşkın bitişiyle kalplerde bıraktığı hissiyatı müzikle birleştirdi.

Hepsi Grubu'nun Gülçin'i geri döndü! Pozları olay

Sözü ve müziği Genco Ecer’e, düzenlemesi ise dünya çapında başarılara imza atmış aranjörler Bülent Aris ve Paix’e ait olan şarkının klibini ödüllü yönetmen Ahmet Can Tekin çekti.

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Klipteki uçma sahnesi için getirilen vinç ve özel ekipmanlar sayesinde yarım saat havada asılı kalan Gülçin Ergül, ekibiyle birlikte çekimler sonunda muhteşem bir klibe imza attı. Çekimleri Şile’de bir villada ve Sancaktepe araba mezarlığında gerçekleşen klipte Esra Gürses, Gizia, Mani Mani, Xeg, İlvi, Sevinç Ürkmez ve Bornvillain’in tasarımlarını giyen güzel sanatçının, klip fotoğrafları Metin Kuşçu tarafından çekildi.

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Single çalışmasının kapak tasarımı Amerikalı sanatçılarla çalışan Los Angeles’lı Sam Defrank ve Ahmet Terzioğlu’na ait. Gülçin Ergül’ün styling çalışması ise Fırat Kanburoğlu tarafından yapıldı.

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“Bu şarkının, dinleyicinin büyük kısmında, duygusal ve enerjisel karşılığını bulacağını düşünüyorum.” diyerek şarkıya olan inancını ifade eden Gülçin Ergül’ün yeni single çalışması ‘’Birbirimize İyi Gelmiyoruz” kendisinin de kurucularından olduğu Roka Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

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