Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

Gülçin Ergül, Yasemin Yörük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'nın yer aldığı Hepsi Grubu, dansları ve besteleriyle bir döneme damga vurmuştu. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren Eren Bakıcı, yeni yaşamıyla merak uyandırdı.

Mimar Sinan Üniversitesi'nde Bale eğitimi alan Eren Bakıcı, Londra ve Budapeşte'de çeşitli dans okullarına gitti.

2005 yılında kurulan Hepsi Grubu'yla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Eren Bakıcı, kabiliyeti ve duru güzelliğiyle bir anda Türk dinleyicisinin gönlüne taht kurdu.

Grup dağıldıktan sonra büyük şehri terk eden Eren Bakıcı, Muğla'da bir köye yerleşti.

Kariyerine bambaşka bir yön veren Eren Bakıcı, kendi ürettiği seramik kapları internet üzerinden satışa sunuyor.

Hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Eren Bakıcı, yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmiyor.

Eren Bakıcı, zaman zaman Hepsi Grubu'ndan arkadaşlarıyla da bir araya geliyor.

İşte Eren Bakıcı'nın yeni yaşamından kareler...



