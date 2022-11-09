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Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

09.11.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların başında müzik listelerini altüst eden Hepsi Grubu, 2013 yılında dağıldı. Grubun üyesi Eren Bakıcı, bir süredir Akdeniz'de yaşıyor. Şarkıcılığı bırakan Eren Bakıcı, yeni mesleğiyle şaşırttı.

Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

Gülçin Ergül, Yasemin Yörük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'nın yer aldığı Hepsi Grubu, dansları ve besteleriyle bir döneme damga vurmuştu. Uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren Eren Bakıcı, yeni yaşamıyla merak uyandırdı.

Mimar Sinan Üniversitesi'nde Bale eğitimi alan Eren Bakıcı, Londra ve Budapeşte'de çeşitli dans okullarına gitti.

Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

2005 yılında kurulan Hepsi Grubu'yla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Eren Bakıcı, kabiliyeti ve duru güzelliğiyle bir anda Türk dinleyicisinin gönlüne taht kurdu.

Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

Grup dağıldıktan sonra büyük şehri terk eden Eren Bakıcı, Muğla'da bir köye yerleşti.

Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

Kariyerine bambaşka bir yön veren Eren Bakıcı, kendi ürettiği seramik kapları internet üzerinden satışa sunuyor.

Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

Hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Eren Bakıcı, yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmiyor.

Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

Eren Bakıcı, zaman zaman Hepsi Grubu'ndan arkadaşlarıyla da bir araya geliyor.

Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

İşte Eren Bakıcı'nın yeni yaşamından kareler...

Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne

Hepsi Grubu'nun solisti Eren Bakıcı İstanbul'u terk etti! Yeni mesleği bakın ne


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