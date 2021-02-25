Hepsi insan vücudundan çıkartıldı! Çivi bile var

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Göğüs Cerrahisi bölümünde hastaların vücudundan çıkartılan birbirinden farklı yabancı cisimler görenlerin ilgisini çekiyor. Geçmişten günümüze klinikte görev almış doktorlar yanlışlıkla yutulan yabancı cisimleri yaptıkları başarılı operasyonlarla hastaların vücudundan çıkarttıktan sonra biriktirdi. Yaklaşık 25 yıldır sürdürülen gelenek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ekber Şahin tarafından devam ettirildi. 80 objenin bulunduğu koleksiyonda başta türban iğnesi olmak üzere; vida, para, jeton, balık kılçığı, raptiye gibi birçok yabancı cisim yer alıyor. Görenleri şaşırtan koleksiyonda ise en çok, bir hastanın boğazında açılan nefes deliğini temizlemeye çalıştığı sırada yanlışlıkla yuttuğu yaklaşık 13 santimetrelik çivi dikkat çekiyor.

ÇEŞİT ÇEŞİT GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

Prof. Dr. Ekber Şahin, hastaların yemek ve soluk borularından çıkartılan objeler ile yapılan bu koleksiyonun oldukça değerli ve şaşırtıcı olduğunu ifade ederek, “Bu koleksiyon kliniğimizin koleksiyonu. Yıllardır devam eden bir koleksiyon. Bizden önceki çalışan hocalarımızla başlayan ve bizle devam eden bir koleksiyon. İlginç bulduğumuz; soluk yolundan ve yemek borusundan çıkarttığımız yabancı cisimleri biriktirdik. Çok değişik çeşitli cisimler var burada. Tabi bunlar sadece bizim saklayabildiklerimiz. Saklayamadığımız organik dediğimiz; fındık, fıstık ve leblebi gibi birçok yabancı cisim çıkarttık. Yine saklanması mümkün olan ama bazıları hastalar tarafından alınan yabacı cisimler de var. Oldukça değerli bir koleksiyon olduğunu görüyorum. Şuan elimizde 80 civarında yabancı cisim var. İçinde çok çeşitli maddeler var. Türban iğnesi; bozuk para, jeton, balık kılçığı, raptiye ve birçok yabancı cisim var” dedi.