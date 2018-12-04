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Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2018 12:10 | Son Güncelleme

İsrail'de yapılan kazı çalışmaları sırasında 900 yıllık sır ortaya çıktı. Liman kent Kayserya'daki bir binanın duvarının içinden altın sikkeler ve altın küpe çıktı. Küçük bronz bir çanağın içine saklanan altınlar İsrailli arkeologlar tarafından Haçlı Seferleri ile ilişkilendirildi.

O dönemde Abbasiler ve Fatımiler'in hüküm sürdüğü bölge, o dönemde defalarca Haçlı Seferleri'nin hedefi olmuş. İsrailli arkeologlar da bu durumdan yola çıkarak yaşananları bakın nasıl değerlendiriyor...

900 yıldır oradaymış

İsrail'in liman kenti Kayserya'da 900 yıllık altın sikkeler ve altın küpe bulundu. Küçük bir bronz çanağın içinde bulunan sikkeler ve küpe, bir evin duvarındaki boşluğa saklanmış.
Sikke ve küpelerin üretildiği dönemde bölgede Abbasiler ve Fatımilerin hüküm sürdüğü biliniyor. Uzmanlar, altınların 11. yüzyılın sonuna doğru gizli bölmeye saklandığı düşünüyor.
Arkeologlar, aynı dönemde bölgenin Haçlı Seferleri ile işgal edilmesi ve hazinelerin saklanması arasında da bir bağlantı olduğu görüşünde.
İsrailli uzmanlar, altın sikkeler ve küpenin sahibi olan ailenin katliamda öldüğünü ya da köle olarak satıldığını düşünüyor.
Hazinenin saklandığı bronz çanağın orijinal metal kapağı ile seramik bir tıkaç da Times of Israel tarafından yayınlandı.
Sikkeler ve küpenin duvara gizlendiği yıllarda, Orta Doğu birçok kez Haçlı Seferleri'nin hedefi olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
israil altın Arkeoloji

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