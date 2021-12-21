Hepsi otomobilin teyp bölümüne gizlenmiş! 1 tutuklama

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

120 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmada şüpheli otomobil, dün akşam saatlerinde Başalan Mahallesi yakınlarına polis ekiplerince durduruldu. Otomobilde narkotik köpeği 'Cat' ile yapılan aramada teyp bölümüne gizlenmiş 122 gram eroin ele geçirildi.

1 TUTUKLAMA

Otomobildeki Cemil Kılkeser (39) ve M.Ç. (36) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemil Kılkeser tutuklanırken, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)





