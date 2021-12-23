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  4. Hepsi peşinden koştu! Milli Eğitim Müdürünün zor anları

Hepsi peşinden koştu! Milli Eğitim Müdürünün zor anları

23.12.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Çaykara'da yağan kar yağışı sonrası buz pistine dönen karayolunda bir otomobil sürücüsü sağa sola vurarak karayolunda ilerlemeye çalıştı. Aracın, Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali’nin makam aracı olduğu öğrenilirken kayan aracı çevredekilerin durdurmak için yoğun çabası kameralara yansıdı.

Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, beraberinde Taşkıran İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Hüseyin Bulut ile birlikte dün öğleden sonra Uzungöl İmam Hatip Ortaokulu’na ziyarete gitti. Akşam saatlerinde makam şoförünün kullandığı resmi araçla Çaykara’ya dönmek üzere yola çıkan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ve beraberindeki Taşkıran İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Hüseyin Bulut kar yağışına yakalandı. Uzungöl-Çaykara karayolunda ilerleyen aracın karlı yolda kaymaya başlaması üzerine Çamurali ve Bulut araçtan çıktı.

YOL KENARLARINA ÇARPARAK GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Makam şoförü aracı kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda güçlükle kontrol etmeye çalışırken, o anları görüntüye alan Taşkıran İmam Hatip Orta Okulu Müdürü Hüseyin Bulut’un besmele çekerek tekbir getirdiği duyuldu. Kayan aracı çevredekilerin durdurmak için yoğun çaba sarfettikleri gözlenirken, aracın yol kenarlarına çarparak güçlükle ilerlediği gözlendi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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