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Hepsi Türkiye'de üretildi! İşte yerli ve milli silahlar, gece görüş gözlükleri ve dürbünler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 08:15 | Son Güncelleme

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı, Ege Denizi'nde amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçların yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a yüklenmesiyle devam etti.

Geminin tank güverte kısmında Amfibi Hücum Timi tarafından yerli ve milli sanayinin ürettiği silahlar ile gece görüş gözlükleri ve dürbünleri tanıtıldı.

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı, Ege Denizi'nde amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçların yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a yüklenmesiyle devam etti.
Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı, jenerik senaryo ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan jenerik coğrafyaya istinaden 6'ıncı gününde devam ediyor.
Senaryo gereği, İzmir Körfezi açıklarında bulunan ve düşman kontrolündeki Hekimli Adası'na çıkarma için hazırlık yapıldı.
Foça Deniz Üssü'ndeki Leventler Limanı'na demirleyen TCG Bayraktar'a 20 tank ve zırhlı araç ile Deniz Piyade Andı'nı okuyan bir tabur amfibi deniz piyade birliği bindirildi.
Tatbikat kapsamında askerler ve zırhlı araçlar Hekimli Adası'na çıkarma yapacak.
Bu arada, tatbikatta, yerli ve milli silahlar kullanılacak.

BASIN MENSUPLARINA GEZDİRİLDİ

BASIN MENSUPLARINA GEZDİRİLDİ
Öte yandan, tatbikatı TCG Bayraktar Gemisi'nde takip edecek basın mensupları, Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve gemi komutanı Deniz Yarbay Bülent Güngör tarafından bilgilendirildi.
Basın mensuplarına gezdirilen gemide, yerli ve milli sanayinin ürettiği silahlar ve gece görüş gözlükleri, dürbünleri tanıtıldı. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
TGC Bayraktar Mavi Vatan 2019 Tatbikatı

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