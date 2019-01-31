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Hepsiburada 2018'in petshop kategorisi trendleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 14:53 | Son Güncelleme

Hepsiburada, petshop kategorisine ilginin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 59 arttığını açıkladı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, petshop kategorisine ilginin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 59 arttığını duyurdu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, alışveriş alışkanlıklarına ışık tutmak amacıyla her 6 ayda bir yayınladığı 2018 Trend Raporu’nun petshop kategorisi verilerini açıkladı.

Hepsiburada’nın raporu, 2017'de kedi ve köpek mamalarına gösterilen ilginin 2018'de, daha çok hayatı kolaylaştıran, pratik ürünlere yöneldiğini gösterdi. Hepsiburada, petshop kategorisine ilginin 2017 yılına göre yüzde 59 arttığını da duyurdu. Alışverişlerin yüzde 39’u kadınlar tarafından yapıldı.

2018’de en çok talep gören ürünler; bebek pudrası kokulu kedi kumları, Hepsiburada'nın yeni piyasaya sürdüğü somonlu kedi maması, kendi kendini temizleyen akvaryum ve pratik tüy toplama eldiveni oldu.

En çok arama yapılan ürünler ise kedi kumu, akvaryum, kedi maması, köpek maması, kedi evi ve kuş kafesi oldu. 26-35 yaşın yoğun ilgi gösterdiği kategoride, siparişlerin yüzde 70’i mobil cihazlardan verildi. En çok sipariş veren iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı.

- Marka ve ürün çeşitliliği her geçen gün artıyor

Petshop kategorisinde 30 binden fazla ürün bulunduğunu vurgulayan Hepsiburada, bünyesine kattığı yeni markalarla birlikte bu sayının günden güne arttığını belirtiyor.

Gerek ürün çeşitliliği gerekse uygun fiyat seçenekleriyle sürekli bir ihtiyaç olan pet alışverişinde, Hepsiburada’nın can dostlarına yönelik portföyündeki ürün sayısı 2017'ye göre yüzde 19, marka sayısı ise yüzde 21 arttı.

Hepsiburada'nın petshop kategorisinde yer alan köpek, kedi, balık, kuş, hamster&tavşan ve kaplumbağa başlıklarında mamadan aksesuara, tuvalet kabından akvaryuma, kedi kumundan pet tekstiline kadar pek çok çeşitte ürün yer alıyor. Geniş ürün yelpazesi ve avantajlı fiyatlarıyla dikkati çeken Hepsiburada’da yıl boyunca gerçekleştirilen avantajlı kampanyalar da bütçeleri rahatlatıyor.

2018 boyunca pazar günlerini petshop’ta kampanya günü ilan eden Hepsiburada, 2019’da da pazar günlerine özel mobil aplikasyon kullanıcılarına yüzde 20’ye varan indirim kampanyasına devam edecek.

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