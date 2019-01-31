Hepsiburada 2018'in petshop kategorisi trendleri

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, petshop kategorisine ilginin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 59 arttığını duyurdu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, alışveriş alışkanlıklarına ışık tutmak amacıyla her 6 ayda bir yayınladığı 2018 Trend Raporu’nun petshop kategorisi verilerini açıkladı.

Hepsiburada’nın raporu, 2017'de kedi ve köpek mamalarına gösterilen ilginin 2018'de, daha çok hayatı kolaylaştıran, pratik ürünlere yöneldiğini gösterdi. Hepsiburada, petshop kategorisine ilginin 2017 yılına göre yüzde 59 arttığını da duyurdu. Alışverişlerin yüzde 39’u kadınlar tarafından yapıldı.

2018’de en çok talep gören ürünler; bebek pudrası kokulu kedi kumları, Hepsiburada'nın yeni piyasaya sürdüğü somonlu kedi maması, kendi kendini temizleyen akvaryum ve pratik tüy toplama eldiveni oldu.

En çok arama yapılan ürünler ise kedi kumu, akvaryum, kedi maması, köpek maması, kedi evi ve kuş kafesi oldu. 26-35 yaşın yoğun ilgi gösterdiği kategoride, siparişlerin yüzde 70’i mobil cihazlardan verildi. En çok sipariş veren iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı.