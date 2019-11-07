Hepsiburada, Apple’ın Türkiye’deki tek yetkili e-ticaret platformu oldu

İSTANBUL, (DHA)/ (Kurumsal Haberler)- Hepsiburada, teknoloji devi Apple ile iş birliği kapsamında, Türkiye’de Apple ürünlerinin online satın alınabileceği tek resmi e-ticaret satış noktası oldu. Hepsiburada müşterileri iPhone, iPad, Apple Watch, Mac gibi tüm Apple ürünlerini, Hepsiburada üzerinden Apple’a özel hazırlanan sayfadan satın alabilecek.

Teknoloji devi Apple ile yeni bir iş birliğine imza atan Hepsiburada, markanın dünyada nadir olarak yetkilendirdiği resmi online platformlardan biri oldu. Böylelikle Hepsiburada, Türkiye’de Apple ürünlerinin online satın alınabileceği ilk ve tek resmi e-ticaret satış noktası durumuna geldi.

Hepsiburada tarafından yapılan açıklamada, yeni iş birliğiyle müşterilerin Hepsiburada üzerinde özel olarak tasarlanan ayrı bir bölümden alışveriş yaparak Apple deneyimini uçtan uca, keyifli bir şekilde yaşayabileceği kaydedildi.

En yeni model iPhone’lardan Mac bilgisayarlara, Apple Watch’dan Apple TV’ye kadar tüm ürünler, Apple kalitesi ve Hepsiburada güvencesiyle satışa sunuluyor. Hepsiburada müşterileri Türkiye’de satışı kısa bir süre önce başlayan yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max ile yeni nesil Apple Watch Series 5’i de Hepsiburada’dan satın alabiliyor.